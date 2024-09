ZDF

Finalisten für ZDF-"aspekte"-Literaturpreis stehen fest

Mainz (ots)

In diesem Jahr stehen vier Romane als bestes literarisches Debüt beim ZDF-"aspekte"-Literaturpreis im Finale: Clemens Böckmann "Was du kriegen kannst" (Hanser), Julia Jost "Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht" (Suhrkamp), Julja Linhof "Krummes Holz" (Klett-Cotta) und Ruth-Maria Thomas "Die schönste Version" (Rowohlt).

Die Preisverleihung findet am Samstag, 19. Oktober 2024, um 14.00 Uhr auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt. Die Preisträgerin oder der Preisträger wird in der "aspekte"-Sendung am Freitag, 18. Oktober 2024, 23.30 Uhr, vorgestellt.

Mitglieder der aktuellen Jury sind: Mara Delius (Die Welt), Christian Dunker (Geistesblüten, Berlin), Daniel Fiedler (ZDF), David Hugendick (ZEIT Online) und Nicola Steiner (Literaturhaus Zürich).

Das ZDF vergibt den "aspekte"-Literaturpreis seit 1979 für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Preis war in der Vergangenheit fast immer Start einer großen literarischen Karriere. Mit ihm wurden Autorinnen und Autoren wie Charlotte Gneuß, Sven Pfizenmaier, Philipp Winkler, Katja Petrowskaja, Eugen Ruge, Stephan Thome, Zsuzsa Bánk, Zoë Jenny, Ingo Schulze, Hanns-Josef Ortheil, die spätere Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe und die spätere Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ausgezeichnet.

