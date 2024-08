ZDF

"sportstudio UEFA Champions League" bis 2027 im ZDF

Highlight-Sendungen am Mittwochabend und die Finale live

Mainz (ots)

Neuer Modus für die UEFA Champions League, aber weiterhin eine feste Adresse am Mittwochabend ab 23.00 Uhr im ZDF: "sportstudio UEFA Champions League" bietet ab dem ersten Spieltag der neuen Saison erneut ausführliche Zusammenfassungen der Partien, die nicht mehr im Rahmen einer Gruppenphase mit 32 Teilnehmern, sondern in Form einer Liga mit 36 Klubs ausgetragen werden. Der neue Vertrag, den das ZDF mit der UEFA abgeschlossen hat, gilt für die kommenden drei Spielzeiten bis 2027.

Die neue Vereinbarung beinhaltet die linearen Nachverwertungsrechte und die "Clip"-Rechte an allen Spielen der UEFA Champions League jeweils mittwochs ab 23.00 Uhr. Hinzu kommt die Live-Übertragung des UEFA Champions League-Finales, inklusive der Nachverwertungsrechte dafür.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Das ZDF bleibt eine wichtige Adresse für Königsklassen-Fußball im Free-TV. Und wir freuen uns, dass wir unserem Publikum auch weiterhin das Finale der UEFA Champions League live zeigen können, das 2025 in München stattfinden wird."

Der neue Modus der UEFA Champions League

In der UEFA Champions League werden die 36 qualifizierten Teams in der neuen Ligaphase jeweils acht Spiele absolvieren – gegen jeweils acht andere Mannschaften. Auch wenn es somit in der Vorrunde keine zwei Spiele gegen denselben Gegner mehr gibt, wird jeder Verein vier Heim- und vier Auswärtsspiele zugelost bekommen. Für diese Auslosung werden die Teilnehmer in vier verschiedene Lostöpfe eingeteilt und bekommen aus jedem Topf zwei Gegner zugelost, jeweils einmal als Heim- und einmal als Auswärtsspiel.

Die Auslosung der Ligaphase für die neue UEFA Champions League-Saison ist am Donnerstag, 29. August 2024, 18.00 Uhr, im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen.

Die Sendetermine von "sportstudio UEFA Champions League"

Die erste "sportstudio UEFA Champions League"-Ausgabe in der neuen Saison steht am Mittwoch, 18. September 2024, 23.00 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Die weiteren Sendetermine von den ersten fünf der insgesamt acht Spieltagen: 2. Oktober 2024, 23. Oktober 2024, 6. November 2024, 27. November 2024, mittwochs um 23.00 Uhr im ZDF. Die jeweils 60-minütigen, moderierten Sendungen bieten die Highlights der Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews. Auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de gibt es zudem mittwochs ab 23.00 Uhr ein umfassendes Angebot mit den Zusammenfassungen der Partien sowie mit drei bis vierminütigen Kompakt-Clips mit allen Toren und Highlights. Die wichtigsten Spiele aus der Champions League-Saison 2024/2025 im Video und ausführlichen Zusammenfassungen bietet das ZDF vom ersten Spieltag bis zum Finale.

Wie geht es nach der Ligaphase weiter?

Die in der Liga der 36 Teams nach den acht Spieltagen der Vorrunde am besten platzierten Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 bestreiten eine Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um den Einzug ins Achtelfinale. Ab dem Achtelfinale geht es im bekannten K.o.-Modus bis ins Finale.

