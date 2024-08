ZDF

Eva-Maria Lemke neue Moderatorin des "ZDF-Morgenmagazins"

Die Zuschauerinnen und Zuschauer des ZDF können sich auf ein Comeback freuen: Eva-Maria Lemke kehrt zum "ZDF-Morgenmagazin" zurück und startet am Montag, 2. September 2024, ab 7.00 Uhr, in ihre erste Moderationswoche. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Eva-Maria Lemke ist eine hervorragende Journalistin – kreativ, präzise und kritisch. Sie war bereits für mehrere ZDF-Formate im Einsatz. Ich freue mich über ihre Rückkehr." Andreas Wunn, Leiter der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin": "Mit Eva-Maria Lemke wird unser Team bestens verstärkt. Mit ihrer Expertise und Moderationskompetenz wird sie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sympathisch und gekonnt in den Nachrichtentag führen." Eva-Maria Lemke: "Mitten aus Berlin schon morgens die richtige Mischung aus tagesaktuellen News und zeitlosen Geschichten zu finden, reizt mich sehr. Ich freue mich richtig darauf, die Zuschauerinnen und Zuschauer morgens in den Nachrichtentag zu begleiten. Und ich finde es klasse, dass ich dafür jetzt in das ZDF-Informationsprogramm zurückkehre." Eva-Maria Lemke (42) moderierte bereits von 2014 bis 2015 das "ZDF-Morgenmagazin" und war anschließend bis 2018 Moderatorin des crossmedialen ZDF-Nachrichtenmagazins "heute+". Die gebürtige Ost-Berlinerin präsentierte von 2018 bis 2024 im rbb die "Abendschau" und von 2019 bis 2024 zudem das ARD-Magazin "Kontraste". 2014 wurde Eva-Maria Lemke mit dem Axel-Springer-Preis für junge Journalistinnen ausgezeichnet – für ihre außergewöhnliche Moderationsleistungen als Reisereporterin für das ZDF-Magazin "WISO". 2020 erhielt sie den Bremer Fernsehpreis in der Kategorie "Die beste Moderatorin / Der beste Moderator". In Stralsund aufgewachsen, hatte Eva-Maria Lemke nach ihrem Studium der Politikwissenschaft und Journalistik in Gießen und Leipzig ein Volontariat beim NDR absolviert und war anschließend zunächst als freie Moderatorin und Autorin aktiv, bevor sie 2014 erstmals für das "ZDF-Morgenmagazin" im Einsatz war. Das "ZDF-Morgenmagazin" ist seit 32 Jahren Anlaufstelle für alle, die gut informiert in den Tag starten wollen. Im wöchentlichen Wechsel mit dem "ARD-Morgenmagazin" bietet die dreieinhalbstündige Sendung montags bis freitags von 5.30 bis 9.00 Uhr live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin vielfältige Informationen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Von 7.00 bis 9.00 Uhr wird das "ZDF-Morgenmagazin" in wechselnden Konstellationen von Dunja Hayali, Mitri Sirin, Andreas Wunn und nun neu von Eva-Maria Lemke moderiert. Diese folgt auf Harriet von Waldenfels, die nach mehr als fünf Jahren beim "ZDF-Morgenmagazin" zum NDR nach Hamburg gewechselt ist. Kontakt Bei Fragen zum "ZDF-Morgenmagazin" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zum "ZDF-Morgenmagazin" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Hier finden Sie das "ZDF-Morgenmagazin" in der ZDFmediathek Hier finden Sie eine Biografie von Eva-Maria Lemke im ZDF-Presseportal.

