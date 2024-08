ZDF

Paralympics 2024: Eröffnungsfeier in Paris live im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die Eröffnungsfeier der Sommer-Paralympics folgt direkt auf die Live-Übertragung vom DFB-Pokal: Am Mittwoch, 28. August 2024, ist ab 17.40 Uhr bei "sportstudio live" im ZDF zunächst der Auftritt des Deutschen Meisters und Pokalsiegers Bayer 04 Leverkusen beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena zu erleben, bevor es gegen 20.00 Uhr nach Paris geht – zur feierlichen Eröffnung der 17. Paralympischen Sommerspiele live im ZDF. Vom 28. August bis zum 8. September 2024 treten in Frankreichs Hauptstadt rund 4.400 Athletinnen und Athleten mit Behinderungen an. Die Sportlerinnen und Sportler aus mehr als 180 Nationen starten in 22 Sportarten und 549 verschiedenen Wettbewerben. ARD und ZDF übertragen im täglichen Wechsel live aus dem gemeinsamen Paralympics-Studio in Paris.

Das ZDF berichtet im TV mehr als 30 Stunden lang von den Paralympischen Sommerspielen. Mittags von 11.00 bis 15.00 Uhr und abends von 19.25 bis 20.15 Uhr sind die Paralympics live zu erleben. Zu diesen linearen TV-Übertragungen und zu der täglichen Berichterstattung im "heute journal", in den "heute"-Sendungen sowie im "ZDF-Morgen-" und "ZDF-Mittagsmagazin" kommt ein umfangreiches Angebot in der ZDFmediathek hinzu. Online gibt es zusätzlich bis zu 75 Stunden "Paralympics live" in täglich bis zu vier Livestreams. Auf sportstudio.de sind zudem Porträts von Para-Sportlerinnen und Para-Sportlern, Hintergrundinformationen zu den Wettbewerben und sämtliche Sendungen abrufbar.

Die zwei Präsentationsteams des ZDF

Moderatorin Katja Streso und der langjährige ZDF-Paralympics-Experte Matthias Berg führen mittags durch die "sportstudio live"-Sendungen von den Paralympics. Moderator Florian Zschiedrich und die neue ZDF-Paralympics-Expertin Denise Schindler sind abends bei "sportstudio live" im Präsentationseinsatz.

Gemeinsames Paralympics-Studio von ARD und ZDF

Die Übertragungen von den Paralympics realisiert das ZDF erneut gemeinschaftlich mit der ARD. Vor Ort in Paris wird dafür das gemeinsame Studio an der Place de l'Alma genutzt, aus dem ARD und ZDF zuvor ihre Olympia-Live-Sendungen präsentierten. Die Umsetzung der Übertragungen erfolgt im bewährten National Broadcasting Center (NBC) auf dem Mainzer Lerchenberg, wo Regie, Produktion und Technik die Arbeit fortsetzen, die sie dort zur Fußball-EM und zu den Olympischen Spielen bereits geleistet haben.

"sportstudio reportage": Paralympische Helden – Meister ihres Schicksals

In der "sportstudio reportage" "Paralympische Helden – Meister ihres Schicksals" sind vier paralympischen Spitzensportlerinnen und Spitzensportler zu erleben. Sie zeigen, wozu der Mensch in der Lage ist – zu sehen ab Mittwoch, 21. August 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek und am Sonntag, 25. August 2024, 17.15 Uhr im ZDF. Die italienische Fechterin Beatrice "Bebe" Vio konnte nur fünf Monate nach der Amputation infolge einer Meningitis-Erkrankung dank einer speziellen Unterarmprothese wieder fechten. Die einzige Rollstuhl-Fechterin bei den Paralympics, die das Florett mit einer Prothese festhält, gewann Gold bei den Paralympics in Rio 2016 und in Tokio 2021.

Der deutsche 400-Meter-Läufer Johannes Floors lernte nach der Amputation seiner Unterschenkel auf Prothesen zu laufen, sein Talent wurde entdeckt, Goldmedaillen in Rio 2016 und Tokio 2021 folgten. Die US-amerikanische Radsportlerin Oksana Masters, nahe Tschernobyl geboren, gilt als "paralympische Ikone", für manche ist sie das erste Role-Model der paralympischen Welt. Sie gewann bei den Sommer-Paralympics 2012 Bronze im Rudern und 2020 zweimal Gold im Radsport. Dazu kommen fünf Paralympics-Siege und zahlreiche weitere Medaillen in den Wintersportarten Biathlon und Langlauf. Der ukrainische Schwimmer Danylo Chufarov gewann anderthalb Jahre nach den Bomben auf Mariupol bei der Weltmeisterschaft in Manchester drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille.

Henrik Diekert, Autor der "sportstudio reportage" über "Paralympische Helden", bilanziert am Schlusstag der Paralympics, am Sonntag, 8. September 2024, 17.15 Uhr ‒ im ZDF und in der ZDFmediathek ‒ in der "sportstudio reportage" "Paralympische Momente – Die Spiele von Paris".

Kontakt

Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in) per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- Hier finden Sie die Paralympics in der ZDFmediathek.

- Hier finden Sie eine Pressemappe zu "sportstudio live – Paralympics".

Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "sportstudio reportage: Paralympische Helden – Meister ihres Schicksals" zur Preview im ZDF-Presseportal bereit.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell