ZDF-Programmänderung ab Woche 27/24

Woche 27/24 Mi., 3.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Deutsche Maschinen für Putins Krieg Gute Geschäfte trotz Sanktionen? Film von Maja Helmer und Sebastian Just Kamera: Ingo Brunner Deutschland 2024 (Bitte auch für die Wiederholung um 3.20 Uhr beachten.) Woche 30/24 So., 21.7. 19.30 Terra X Abenteuer Freiheit Bitte Änderung beachten: Mit dem Fahrrad um die Welt Bitte streichen: Mit dem Fahrrad durch Australien und Japan (Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 2.8.2024, 2.15 Uhr beachten.)

