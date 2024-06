ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 26/24

Mainz (ots)

Woche 26/24 Mo., 24.6. 20.15 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Kathrin Lehmann (Ergänzung bitte auch für 23.00 Uhr beachten.) _____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 21.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Kroatien - Italien Vorrunde Gruppe B Übertragung aus Leipzig Kommentator: Oliver Schmidt In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (HD/UT) Wetter Moderation: Dunja Hayali Di., 25.6. 17.05 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp (Ergänzung bitte auch für 20.00 Uhr und 23.00 Uhr beachten.) _____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 21.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) England - Slowenien Vorrunde Gruppe C Übertragung aus Köln Kommentatorin: Claudia Neumann Co-Kommentator: Moritz Volz In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (HD/UT) Wetter Moderation: Anne Gellinek Mi., 26.6. Bitte geänderten Programmablauf ab 12.10 Uhr beachten: 12.10 * ARD-Mittagsmagazin 13.00 Heute im Parlament (HD/UT) Regierungserklärung zum Europäischen Rat und zum NATO-Gipfel Reporterin: Ines Trams Moderation: Patricia Wiedemeyer (Weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen. " heute - in Deutschland" entfällt.) Fr., 28.6. 0.30 13 Fragen Bitte Ergänzung und Änderung beachten: Sollen wir künftig nur noch 4 Tage arbeiten? Moderation: Salwa Houmsi Bitte streichen: Jo Schück Woche 28/24 So., 7.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Schrebergärten XXL 100 Kilometer Gartenzaun Film von Ralf Wilharm (Erstsendung 30.7.2023) Deutschland 2023

