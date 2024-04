ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 17/24

Mainz (ots)

Woche 17/24 So., 21.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Die Kirmes-Anfänger Geisterbahn mit Startproblemen Film von Nicole Schreiber und Lars Tolis Deutschland 2024 ------------------------ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Die Kirmes-Anfänger Geisterbahn mit Startproblemen Film von Nicole Schreiber und Lars Tolis (von 18.00 Uhr) Deutschland 2024 Di., 23.4. Bitte Titeländerung beachten: 22.15 37° Step by Step . . . Bitte streichen: Okay! Let’s dance

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell