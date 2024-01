ZDF-Programmänderung ab Woche 9/24

ZDF

Woche 9/24 Fr., 1.3. Bitte Programmänderung und neuen Ausdruck beachten: 14.05 sportstudio live (HD/UT) Biathlon-Weltcup 20 km Einzel Männer Übertragung aus Oslo/Norwegen Kommentator: Christoph Hamm Co-Kommentator: Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier Experte: Sven Fischer ca. 16.00 Uhr Bob-WM Zweierbob Frauen, 1. Lauf Zusammenfassung aus Winterberg Kommentator: Martin Wolff ca. 16.10 Uhr Langlauf-Weltcup Teamsprint Frauen und Männer Übertragung aus Oslo/Norwegen Kommentator: Heiko Klasen ca. 16.50 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 16.55 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Lahti/Finnland Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 17.55 Uhr Weltcup Skispringen Frauen Zusammenfassung aus Lahti/Finnland Kommentatorin: Eike Papsdorf ca. 18.05 Uhr Bob-WM Zweierbob Frauen, 2. Lauf Zusammenfassung aus Winterberg Kommentator: Martin Wolff --------------------------- zu Fr., 1.3. ca. 18.10 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Lahti/Finnland Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer aus Aspen/USA mit Kommentator Fabian Meseberg im Livestream: 1. Lauf ab 18.00 Uhr 2. Lauf ab 21.00 Uhr ("heute – in Europa", "Die Rosenheim-Cops", "heute" um 17.00 Uhr und "hallo deutschland" entfallen.) Die Serie "SOKO Wien" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt: Fr., 8.3. In der Falle Fr., 22.3. (K)eine schöne Leich ----------------------- Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Deutschland von oben (VPS 4.59/HD) 5.15- Zwischen Bergzauber und Kuhmist 5.30 Leben auf der Alm Film von Barbara Lueg und Jutta Sonnewald Kamera: Barbara Lueg (Erstsendung 6.6.2022) Deutschland 2022 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.) Woche 11/24 So., 10.3. Bitte geänderte Schreibweise im Titel beachten: 17.15 besseresser: Die Tricks in Coca-Cola, Maggi und Co. Bitte streichen: von

