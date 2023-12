ZDF

ZDF-Programmhinweis

ab Montag, 1. Januar 2024

Terra X – Unsere Erde III

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte die aktualisierten Onlinehinweise beachten!! Montag, 1. Januar 2024, 19.30 Uhr Terra X Unsere Erde III Von Sumpfmonstern und Zombiefischen Film von Nick Easton und Charlotte Bostock "Terra X: Unsere Erde III – Von Sumpfmonstern und Zombiefischen" ist bereits ab Freitag, 29. Dezember 2023, in der ZDFmediathek verfügbar. Sonntag, 7. Januar 2924, 19.30 Uhr Terra X Unsere Erde III Von Satyrhühnern und Geisterbären Film von Sarah Whalley "Terra X: Unsere Erde III – Von Satyrhühnern und Geisterbären" ist bereits ab Donnerstag, 4. Januar 2024, in der ZDFmediathek verfügbar. Sonntag, 14. Januar 204, 19.30 Uhr Terra X Unsere Erde III Von Küstenlöwen und furchtsamen Haien Film von Nick Easton "Terra X: Unsere Erde III – Von Küstenlöwen und furchtsamen Haien" ist bereits ab Donnerstag, 11. Januar 2024, in der ZDFmediathek verfügbar. Sonntag, 28. Januar 2024, 19.30 Uhr Terra X Unsere Erde III Von Bärenpavianen und Tanzvögeln Film von Kiri Cashell "Terra X: Unsere Erde III – Von Bärenpavianen und Tanzvögeln" ist bereits ab Mittwoch, 17. Januar 2024, in der ZDFmediathek verfügbar. Sonntag, 4. Februar 2024, 19.30 Uhr Terra X Unsere Erde III Von Meerengeln und Teufelsrochen Film von Will Ridgeon "Terra X: Unsere Erde III – Von Meerengeln und Teufelsrochen" ist bereits ab Montag, 22. Januar 2024, in der ZDFmediathek verfügbar.

