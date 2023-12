ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 5/24

Mainz (ots)

Woche 5/24 Di., 30.1. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) DFB-Pokal, Viertelfinale FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf Übertragung aus Hamburg In der Halbzeitpause: gegen 21.35 heute journal (HD/UT) (VPS 21.45) Wetter Moderation: Marietta Slomka Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 23.00 Markus Lanz (VPS 22.45) 0.15 heute journal update (VPS 0.00) 0.30 Greenland (VPS 0.15) 2.20 Auckland Detectives - Tödliche Bucht (VPS 2.05) 3.50 WISO (VPS 4.20) 4.30 Deutschland von oben (HD) Deutschland 2024 4.45- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.30 ("besseresser: Die Wahrheit über McDonald's & Co." verschiebt sich auf Di., 6.2.2024, 20.15 Uhr. "frontal", "37°: Burnout auf dem Bauernhof" sowie die Wiederholung "Die Rosenheim-Cops" entfallen.) Mi., 31.1. Bitte Programmänderung und Ausdrucke ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 Die geheime Welt der Superreichen (HD/UT) Das Milliardenspiel Film von Julia Friedrichs und Jochen Breyer Kamera: Mateusz Smolka (Erstsendung 12.12.2023) Deutschland 2023 1.30 Kiez & Knete - Unterwegs mit Aminata Belli (VPS 0.45) 2.20 Kiez & Knete - Unterwegs mit Aminata Belli (VPS 1.35) 3.05 WISO-Dokumentation (VPS 3.04/HD/UT) Ein Erbe vom Staat? 20.000 Euro für Jeden Film von Ute Mattigkeit und Katrin Ohlendorf (vom 8.1.2024) Deutschland 2024 3.50 auslandsjournal (VPS 3.05) 4.20 Die Spur (VPS 3.35) (Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "besseresser: Die Wahrheit über McDonald's & Co." verschiebt sich auf Mi., 7.2.2024, 3.10 Uhr. Die Wiederholung "frontal" entfällt.)

