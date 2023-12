ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 51/23

Mainz (ots)

Woche 51/23 Sa., 16.12. 22.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Anne Gellinek Bitte streichen: Marietta Slomka ______________________ Bitte Programmänderung und Ausdrucke ab 2.15 Uhr beachten: 2.15 sportstudio reportage (VPS 2.14/HD/UT) Das Sportjahr 2023 Film von Henrik Diekert und Jörg Levsen Deutschland 2023 2.45 Deutschland von oben (HD) Deutschland 2023 (Weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "SOKO München" entfällt.) So., 17.12. 21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Dunja Hayali Bitte streichen: Marietta Slomka Woche 52/23 Sa., 23.12. Bitte Titelkorrektur beachten: 19.25 Neu Buchstäblich leben! Korrektur bitte auch an folgenden Terminen beachten: Sa., 30.12.2023, um 19.25 Uhr Sa., 6.1.2024, um 19.25 Uhr Sa., 13.1.2024, um 19.25 Uhr Woche 1/24 So., 1.1. 19.30 Terra X Unsere Erde III Bitte Ergänzung beachten: Dolby digital 5.1 (Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 5.1.2024, 1.40 Uhr beachten.) Ergänzung bitte auch an folgenden Terminen beachten: So., 7.1.2024, um 19.30 Uhr (Wiederholung am Fr., 12.1., 1.45 Uhr) So., 14.1.2024, um 19.30 Uhr (Wiederholung am Fr., 19.1., 2.00 Uhr) So., 21.1.2024, um 19.30 Uhr (Wiederholung am Fr., 26.1., 2.00 Uhr) So., 28.1.2024, um 19.30 Uhr (Wiederholung am Fr., 2.2., 2.00 Uhr) Woche 4/24 So., 21.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Vorsicht, Glücksspiel! Zocken bis zur Pleite Film von Sebastian Galle Deutschland 2024 _________________________ Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten: 22.15 Inspector Barnaby 23.45 Terra X History (VPS 23.50) Deutschland, deine Schlager. 1945 bis 1979 0.30 heute Xpress (VPS 0.35) 0.35 Die Bergretter (VPS 0.40) 1.20 Die Bergretter (VPS 1.25) 2.05 Die Bergretter (VPS 2.10) 2.50 Die Bergretter (VPS 2.55) 3.35 Die Bergretter (VPS 3.40) 4.20 Die Bergretter (VPS 4.25) 5.05 zdf.formstark (VPS 5.10) 5.15- Frag den Lesch 5.30

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell