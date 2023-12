ZDF

funk ist fest in der Lebenswelt der jungen Zielgruppe verankert

ZDF-Intendant Himmler: Content-Netzwerk spielt große strategische Rolle

Sieben Jahre nach seinem Start gehört funk fest zur Lebenswelt seiner Zielgruppe: 86 Prozent der 14- bis 29-Jährigen kennen das Content-Netzwerk. 72 Prozent haben funk-Inhalte schon einmal genutzt, 34 Prozent schauen mindestens einmal pro Woche funk-Formate online. Einem Großteil der jungen Nutzerinnen und Nutzer ist die öffentlich-rechtliche Herkunft von funk bewusst: 60 Prozent derjenigen, die die Dachmarke funk kennen, wissen, dass das Angebot zu ARD und ZDF gehört.

18 der mehr als 60 funk-Formate verantwortet das ZDF, fünf davon sind 2023 gestartet. Zurzeit befinden sich sechs weitere Formate in der Entwicklung, die vor allem den jüngsten Teil der funk-Zielgruppe ansprechen sollen. Erfolgreichstes Angebot aus der ZDF-Zulieferung ist “MrWissen2go”: Mit mehr als 35 Millionen Views auf YouTube macht das Informationsformat allein fast 20 Prozent aller ZDF-funk-Sichtungen auf YouTube aus. Mehr als 180.000 Abonnentinnen und Abonnenten folgen dem Instagram-Kanal “mrwissen2go”.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: “funk ist für uns von großer strategischer Bedeutung. Formate, die mit ihrer Community altern, können wir in das ZDF-Programm überführen und so deren Follower an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk binden.” In diesem Jahr, so Himmler vor dem Fernsehrat in Mainz, seien zwei Formate, die seit 2016 und 2017 Teil des funk-Portfolios waren, diesen Weg gegangen: “GameTwo” findet sich nun bei ZDFneo und in der ZDFmediathek wieder, aus “MrWissen2GoGeschichte” wurde auf Instagram “terraxhistory”.

