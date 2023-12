ZDF

ZDF-Programmhinweis

Dienstag, 19. Dezember 2023, 20.15 Uhr

Dalli Dalli – die Weihnachtsshow

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten Dienstag, 19. Dezember 2023, 20.15 Uhr Dalli Dalli – die Weihnachtsshow Moderation: Johannes B. Kerner Weihnachten mit dem beliebten Fernsehklassiker. Auch 2023 gibt Moderator Johannes B. Kerner seinen prominenten Gästen das legendäre Startsignal: "Dalli Dalli!" In temporeichen Spielen und bei "Dalli Klick" dreht sich an diesem Abend alles um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel. Und wenn die prominent besetzten Zweierteams besonders viele Punkte erzielen, heißt es wieder: "Sie sind der Meinung: 'Das war spitze!'" Hinter den Ratepulten nehmen unter anderen Platz: Entertainerin Motsi Mabuse, Schauspieler Sebastian Ströbel ("Die Bergretter") und Sängerin Vanessa Mai. Am 13. Mai 1971 feierte "Dalli Dalli" im ZDF Premiere und wurde vor allem durch Hans Rosenthal zu einer der beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Diese Sendung wird in der ZDFmediathek mit Gebärdensprache angeboten.

