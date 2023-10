ZDF

Das Beste von der Frankfurter Buchmesse

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die 75. Frankfurter Buchmesse öffnet vom 18. bis zum 22. Oktober die Tore: ZDF und 3sat sind dabei und berichten von der weltweit größten Bücher-Schau.

Mehr als hundert Autorinnen und Autoren nehmen Platz auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat und stellen ihre neuen Bücher vor. Mit dabei: Daniel Kehlmann, Cornelia Funke, Christopher Clark, Peter Wohlleben, Elke Heidenreich, Florian Schroeder, Rufus Beck und viele mehr.

Zum ersten Mal präsentieren ARD, ZDF und 3sat ein gemeinsames Programm von der Frankfurter Buchmesse, die von den Redaktionen im ZDF, ARD/hr und 3sat geplant werden. "Dein Buch. Das Beste von der Frankfurter Buchmesse" lautet nicht nur das Motto auf der Literaturbühne, sondern auch der Titel einer gemeinschaftlich produzierten TV-Sendung, die die Höhepunkte des Bühnenprogramms bündelt. Das ZDF sendet 180 Minuten Literatur am Montag, 23. Oktober, 1.35 Uhr. Das hr-fernsehen zeigt "Dein Buch"in zwei Teilen am Montag, 23. Oktober, 1.15 Uhr, sowie am Freitag, 27. Oktober, 23.00 Uhr. In 3sat ist "Dein Buch"am Sonntag, 22. Oktober, 11.30 Uhr, und Dienstag, 24. Oktober, 1.45 Uhr zu sehen.

Über News und Hintergründe aus der Literaturwelt berichtet das 3sat-Magazin "Kulturzeit" von Montag bis Freitag, 19.20 Uhr: Zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse am 16. Oktober wird im Frankfurter Römer der Deutsche Buchpreis verliehen. "Kulturzeit"stellt die mit Spannung erwartete Preisträgerin oder den Preisträger vor. Außerdem in "Kulturzeit" die Eröffnung der Buchmesse, das Gastland Slowenien, der mit dem diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnete Salman Rushdie.

Die ZDF-Kultursendung "aspekte", Freitag, 20. Oktober, 22.30 Uhr, ist mit der Schauspielerin und Messe-Debütantin Valery Tscheplanowa und mit Messechef Juergen Boos auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs. Wie blicken beide auf das Messegeschehen? Was bedeutet es für die Messe, einen bedrohten Schriftsteller wie Salman Rushdie zu Gast zu haben? Was macht die Literatur des Gastlands Slowenien aus? Welche Rolle spielt KI in der Buchbranche? Und warum ist Familie in der Literatur ein virulentes Thema? Die Antworten in "aspekte".

Ein besonderer Höhepunkt der Frankfurter Buchmesse ist die"Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2023" an Salman Rushdie am Sonntag, 22. Oktober. Das ZDF ist ab 11.00 Uhr live dabei, wenn die Auszeichnung in der Frankfurter Paulskirche vergeben wird. Laudator ist der Schriftsteller Daniel Kehlmann.

In der 3sat-Buchzeit, Sonntag, 22. Oktober, 18.00 Uhr, diskutierenGert Scobel und die Literaturexpertinnen Barbara Vinken, Sandra Kegel und Katrin Schumacher über vier neue Romane, in denen Wagemutige Grenzen überschreiten, Tabus brechen und gesellschaftliche Schranken ignorieren: Louise Kennedys Debütroman "Übertretung", der Roman "Hund 51" von Laurent Gaudé, "Die kleinen Lügen der Ivy Lin" von Susie Yang und "Lichtspiel", der Roman des Erfolgsautors Daniel Kehlmann. Die 3sat-"Buchzeit" wird am Mittwoch, 18. Oktober, ab 16.00 Uhr von der Literaturbühne auf der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet.

Das Kulturangebot von der Frankfurter Buchmesse ist live und auf Abruf in den Mediatheken, Audiotheken, Online-Angeboten und Social-Media-Kanälen von ARD, ZDF und 3sat zu sehen. Der Livestream von der Literaturbühne unter: ardkultur.de, buchmesse.zdf.de, 3sat.de. ARD Kultur bietet zudem Programmhighlights als Video-on-Demand und als Audio.

Die "Frankfurter Buchmesse spezial: Literaturgala" am Samstag, 21. Oktober, 19.00 Uhr, veranstaltet von der Frankfurter Buchmesse in Zusammenarbeit mit ARD, ZDF und 3sat, ist ein weiterer Höhepunkt der Buchmessentage. Zu Gast sind Salman Rushdie, Thomas Hettche, Christopher Clark, Cornelia Funke und Lizzie Doron. Thea Dorn und Denis Scheck moderieren die Gala, deren Highlights in hr2-kultur zu hören sein werden.

Die Sendungen "aspekte" und der "Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2023" werden mit Untertiteln angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Stefanie Wald, ZDF- Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-16419. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-1-12108. Informationen zum Programm der ARD/hr, erhalten Sie von Janina Schmid, hr-Kommunikation telefonisch unter 069 – 155 4498 oder per E-Mail unter janina.schmid@hr.de. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend: die Pressemappe (nach Log-in) mit dem Programm der Literaturbühne, Interviews mit Thea Dorn und Denis Scheck und ausführlichen Informationen zu den Sendungen. Hier finden Sie alle Veranstaltungen auf der Literaturbühne.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell