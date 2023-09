ZDF im Austausch mit Produzentinnen und Produzenten

ZDF

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler, ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und der stellvertretende Programmdirektor des ZDF, Frank Zervos, präsentierten beim Tag der Produzentinnen und Produzenten die Programmstrategie des ZDF und zeigten ihre Wertschätzung für die Produzentinnen und Produzenten sowie für alle Beteiligten. Mehr als 250 Produzentinnen und Produzenten nahmen am Mittwoch, 13. September 2023, an der Veranstaltung in Berlin teil.

"Der enge, partnerschaftliche Austausch und die gegenseitige Wertschätzung sind das Fundament unserer Zusammenarbeit – nur gemeinsam sind und bleiben wir stärkste kreative Kraft der deutschen Medienlandschaft," so ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler in seiner Begrüßungsrede.

Die Veranstaltung diente dem gemeinsamen Austausch über zukünftige Programmvorhaben, Chancen der Zusammenarbeit und Themen, die die Branche beschäftigen. Insgesamt 16 Workshops aus den verschiedenen Programmbereichen der ZDF-Familie boten Raum für fruchtbaren Austausch. Im Fokus der Workshops standen in diesem Jahr unter anderem die Themen Formatentwicklung und Erfolgsanalyse, Distribution und die gemeinsame Zusammenarbeit. So wurden in einem Workshop die Ergebnisse zur "Studie der Kreativwirtschaft" vorgestellt und diskutiert, die im vergangenen Jahr, ebenfalls zum Tag der Produzentinnen und Produzenten, in Auftrag gegeben worden war. Daraus hat das ZDF Maßnahmen abgeleitet, die in einer noch besseren Zusammenarbeit zwischen Kreativwirtschaft und dem ZDF münden sollen. In einem Speed-Dating bekamen junge Produktionsfirmen die Möglichkeit, mit Sendervertreterinnen und -vertretern ins Gespräch zu kommen. In einem weiteren Workshop wurden sich veränderte Umfeldbedingungen in der Produktion audiovisueller Inhalte konstruktiv diskutiert.

Am Abend lädt das ZDF im Rahmen des traditionellen Branchenabends zum gemeinsamen Get-together ein, das Gelegenheit zum persönlichen Austausch bietet.

Das ZDF lädt bereits im neunten Jahr zum Tag der Produzentinnen und Produzenten ein. Mit 800 Millionen Euro pro Jahr ist der Sender der größte Einzelauftraggeber der Kreativwirtschaft in Deutschland. Die ZDF-Veranstaltung ist Bestandteil der Transparenzvereinbarung zwischen dem ZDF und der Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen ( https://transparenz.zdf.de).

