Eröffnungsspiel der Frauen-Fußball-Bundesliga live im ZDF

Sechs Tage noch bis zum Start der FIFA Frauen-WM 2023, zwei Monate noch bis zum Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison im Frauen-Fußball: Das Eröffnungsspiel am Freitag, 15. September 2023, zwischen dem SC Freiburg und den Deutschen Meisterinnen vom FC Bayern München ist live im ZDF zu sehen. "sportstudio live" ist von 18.00 bis 20.15 Uhr auf Sendung, der Anstoß der Partie erfolgt um 18.15 Uhr. ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Über die Fußball-WM und die Spiele des deutschen Teams hinaus bieten wir auch Live-Übertragungen aus den nationalen und europäischen Vereinswettbewerben im Frauenfußball. Dass wir nach den DFB-Pokal-Übertragungen und dem Champions-League-Finale in der vergangenen Saison nun auch Spiele der Frauen-Bundesliga im Programm haben, freut uns sehr. Entsprechend gespannt blicken wir auf die kommende Spielzeit." ARD und ZDF übertragen in der kommenden Saison zehn Spiele der Frauen-Bundesliga live und berichten zudem umfassend in ihren Sport-Online-Angeboten und den Sport-Regelsendungen über die höchste deutsche Spielklasse im Frauenfußball. Zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2023/2024 empfängt DFB-Pokalfinalist SC Freiburg, Tabellensechster der vergangenen Saison, den FC Bayern München, der 2023 seinen fünften Meistertitel mit seinem Frauenteam holte – das Spiel ist sowohl im ZDF als auch online auf sportstudio.de zu sehen.

