ZDF

Sechs Lolas für ZDF-Produktionen beim Deutschen Filmpreis

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Insgesamt sechs Mal ging die Lola 23 beim Deutschen Filmpreis am Freitag, 12. Mai 2023, an Produktionen der ZDF-Familie. "Der Kinofilm vermag es uns zu zeigen, was uns als Gesellschaft in diesen Zeiten beschäftigt und beschäftigen muss. Dieser Kunstform gelingt es, den notwendigen Diskurs zwischen den Menschen zu fördern und sie damit wieder näher zusammenzubringen. Deshalb steht das ZDF als verlässlicher Partner auch weiterhin zu seinem Engagement im Bereich der Kino-Koproduktionen. Wir freuen uns außerordentlich über die Auszeichnungen des Deutschen Filmpreises und gratulieren allen Beteiligten ganz herzlich", so ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke.

Die Lola in Gold in der Kategorie "Bester Spielfilm" ging an "Das Lehrerzimmer". Darin tritt die junge Lehrerin Carla (Leonie Benesch) voller Idealismus ihre erste Stelle an. Doch eine Reihe von Diebstählen schlägt auf die Stimmung des Kollegiums. Als ein türkischer Schüler verdächtigt und auf unwürdige Art vorgeladen wird, beginnt Carla selbst zu ermitteln. Die Redaktion liegt bei Alexandra Staib (ZDF), Olaf Grunert (ZDF/ARTE) und Barbara Häbe (ARTE). Der Film war auch in vier weiteren Kategorien erfolgreich: Leonie Benesch wurde für die "Beste weibliche Hauptrolle" geehrt. Für die "Beste Regie" wurde Ilker Çatak ausgezeichnet. Eine Lola in der Kategorie "Bestes Drehbuch" ging an Johannes Duncker und Ilker Çatak. Gesa Jäger wurde für den "Besten Schnitt" geehrt.

In der Kategorie "Bester Spielfilm" wurde zudem "Holy Spider" mit einer Lola in Bronze ausgezeichnet. Darin hält eine Reihe von unaufgeklärten Morden an Prostituierten eine Stadt im Iran in Atem: Er glaubt, die Arbeit Gottes zu verrichten, indem er die Straßen vom Dreck befreit. Die Journalistin Rahimi (Zar Amir Ebrahimi) soll dem Fall nachgehen. Die ZDF-/ARTE-Redaktion hat Holger Stern.

Mit den Macherinnen und Machern der Erfolgsproduktion "Im Westen nichts Neues", die neun Filmpreise gewann, spricht Karim Sebastian Elias in der ZDFkultur-Interviewreihe "Masterclass". Neun Interviews werden ab Freitag, 23. Juni 2023, in der ZDFmediathek veröffentlicht, das erste mit Volker Bertelmann ist bereits online. Die Gespräche werden barrierefrei angeboten und sind mit zuschaltbaren Untertiteln abrufbar.

Weitere Informationen

Hier finden Sie alles zum Deutschen Filmpreis in der ZDFmediathek

Hier finden Sie die "Masterclass" in der ZDFmediathek

Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell