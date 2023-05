ZDF

ZDF-Programmhinweis Woche 25/23

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Samstag, 17. Juni 2023, 10.45 Uhr ZDF Royal Trooping the Colour Parade zu Ehren König Charles III. Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg Der Geburtstag von König Charles III. wird offiziell mit der Zeremonie "Trooping the Colour" gefeiert. Im Jahr 2023 gibt es eine beeindruckenden Parade von Regimentern der königlichen Garde auf dem Horse Guards Parade. Seine Majestät König Charles III. wird dabei zum Oberst der Regimenter ernannt. Das ZDF überträgt mit einem "ZDF Royal" live aus London – vom Canada Gate mit Blick auf den Buckingham Palace. Moderiert wird die Sendung von Christina v. Ungern-Sternberg, an ihrer Seite sind die ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior und die Leiterin des Studios London, Hilke Petersen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell