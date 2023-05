ZDF

ZDFneo-Programmänderung Woche 21/23 bis Woche 25/23

Mainz (ots)

Woche 21/23 Donnerstag, 25.05. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.45 Game Two #292 Videospielmagazin Deutschland 2023 0.15 Studio Schmitt Late-Night-Show 0.45 MAITHINK X - Die Show Deine Rente ist nicht sicher 1.15 The Bay Vermisst 2.00 The Bay Verdacht 2.45 The Bay Entführung 3.30 The Bay Verstrickung 4.15 The Bay Abschied 5.00 The Bay Geständnis 5.45 neoriginal FETT UND FETT 1. Nur eins 5.55 neoriginal -6.15 FETT UND FETT 3. Neue Schwingungen (ZDF 14.10.2019) (Die Sendung „FETT UND FETT: 5. Besorg’s mir“ entfällt.) Freitag, 26.05. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 6.15 neoriginal FETT UND FETT 4. Ins Bett 6.15 heute-show spezial Puma, Marder und Co. - Der große BW-Check (ZDF 2.9.2022) Deutschland 2022 7.00 neoriginal FETT UND FETT 3. Echt jetzt Comedyserie (vom 15.6.2022) Deutschland 2019 7.20 neoriginal FETT UND FETT 4. Gib ihm Comedyserie (vom 15.6.2022) Deutschland 2019 7.45 Die Küchenschlacht Johann Lafer sucht den Spitzenkoch (ZDF 7.6.2019) Deutschland 2019 (Die Sendung „Monk: Mr. Monk bekommt Konkurrenz“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen.) Woche 22/23 Donnerstag, 01.06. Bitte Programmänderungen beachten: 23.15 Game Two #293 Videospielmagazin Deutschland 2023 (Die Sendung „Game Two 292“ wurde auf Donnerstag, 25.05.2023, vorgezogen.) Woche 24/23 Donnerstag, 15.06. Bitte Programmänderungen beachten: 0.25 Game Two #294 Videospielmagazin Deutschland 2023 (Die Sendung „Game Two 293“ wurde auf Donnerstag, 01.06.2023, vorgezogen.) Woche 25/23 Donnerstag, 22.06. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 0.55 Game Two #295 Videospielmagazin Deutschland 2023 1.25 Game Two #296 Videospielmagazin Deutschland 2023 1.55 Killing Eve Ich hab' sie vielleicht getötet 2.35 Killing Eve Das ist es, was du kriegst 3.15 Killing Eve Ein neuer Gast 3.55 Killing Eve Post aus Amsterdam 4.35 Killing Eve In Trauer 5.15 Killing Eve Ich soll also niemanden töten 5.55 Monk -6.40 Mr. Monk war auch mal klein (vom 28.10.2017) (Die Sendung „Monk: Mr. Monk und die schwarze Witwe“ entfällt.) Freitag, 23.06. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 6.40 Sketch History Neues von gestern (vom 4.12.2016) 7.05 neoriginal Ich dich auch! Das May-Fest 7.30 neoriginal Ich dich auch! Die Bombe (Die Sendung „Monk: Mr. Monk war auch mal klein“ wurde auf Donnerstag, 22.06.2023, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 7.55 Uhr wie vorgesehen.)

