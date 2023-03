ZDF

Maral Bazargani wird neue Moderatorin bei "logo!"

Maral Bazargani verstärkt künftig das Moderationsteam der ZDF-Kindernachrichten "logo!". Damit ist sie neben Linda Joe Fuhrich, Sherif Rizkallah und Tim Schreder die vierte Hauptmoderatorin der Sendung. Sie folgt auf Jennifer Sieglar, die in elf Jahren ganze 899 Mal durch "logo!" führte. Am Dienstag, 28. März 2023, 19.50 Uhr, steht sie zum letzten Mal für die Kindernachrichten vor der Kamera. "'logo!' zu moderieren, bedeutet für mich, dass ich Kindern mit viel Fingerspitzengefühl und Verantwortung die komplizierte und manchmal auch beängstigende Welt erklären darf. Ich versuche, der Zielgruppe auf Augenhöhe zu begegnen und mich gleichzeitig zu erinnern, wie es war, Kind zu sein. Für mich die beste Kombination für meine zukünftige Aufgabe", so Maral Bazargani. Bazargani arbeitet schon seit 2017 bei "logo!" als Redakteurin, seit 2018 auch als Reporterin vor der Kamera. Da sie in der Vergangenheit bereits als Moderatorin einsprang, kennt die ehemalige 400-Meter-Läuferin und Olympia-Teilnehmerin das "logo!"-Studio bereits. Im vergangenen Jahr produzierte Maral Bazargani das "logo! extra: Was ist jüdisch?" das zeigt, dass Jüdischsein über den religiösen Aspekt hinaus zahlreiche weitere Facetten hat.

