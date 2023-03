ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/23

Mainz (ots)

Woche 13/23 Sa., 25.3. 6.55 Meine Freundin Conni Bitte Folgenänderung beachten: Conni auf Waldsafari Bitte streichen: Conni lernt Rad fahren __________________________ Bitte Ergänzung und Änderungen beachten: 12.45 sportstudio live Eiskunstlauf-WM Kür Männer . . . ca. 13.25 Uhr Eishockey: DEL Playoffs Viertelfinale Spiel 5 Zusammenfassung Ingolstadt - Düsseldorf Reporter: Konstantin Klostermann ca. 13.40 Uhr Langlauf-Weltcup, Finale Sprint Frauen und Männer Moderation: Norbert König Bitte streichen: Sven Voss . . . ca. 14.55 Uhr Weltcup-Finale Nordische Kombination Männer, Skispringen Moderation: Norbert König Bitte streichen: Sven Voss ca. 15.25 Uhr Weltcup-Finale Nordische Kombination Männer, 10 km Langlauf Moderation: Norbert König Bitte streichen: Sven Voss . . . So., 26.3. Bitte Änderungen beachten: 12.48 sportstudio live Langlauf-Weltcup, Finale 20 km Massenstart Frauen Moderation: Norbert König Bitte streichen: Sven Voss ca. 13.00 Uhr Langlauf-Weltcup, Finale 20 km Massenstart Männer Moderation: Norbert König Bitte streichen: Sven Voss . . . ca. 14.10 Uhr Weltcup-Finale Nordische Kombination Männer, Skispringen Moderation: Norbert König Bitte streichen: Sven Voss ca. 14.25 Uhr Weltcup-Finale Nordische Kombination Männer, 10 km Langlauf Moderation: Norbert König Bitte streichen: Sven Voss . . . Mo., 27.3. 19.25 WISO Bitte Änderung beachten: Moderation: Marcus Niehaves Bitte streichen: Sarah Tacke Woche 14/23 Di., 4.4. 17.40 sportstudio live DFB-Pokal, Viertelfinale Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin . . . Bitte Ergänzung beachten: Gast: Felix Kroos Mi., 5.4. 20.15 sportstudio live (VPS 20.14) DFB-Pokal, Viertelfinale RB Leipzig - Borussia Dortmund . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Per Mertesacker Woche 15/23 Mi., 12.4. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Viertelfinale, Hinspiele . . . Bitte Ergänzungen beachten: Zusammenfassungen der Spiele: Real Madrid - FC Chelsea AC Mailand - SSC Neapel Manchester City - FC Bayern München Benfica Lissabon - Inter Mailand Woche 16/23 Sa., 15.4. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 5.50 Uhr beachten: 5.50 Das erste Mal ... USA! 6.20 JoNaLu (VPS 6.15) 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.40) 6.55 Meine Freundin Conni (VPS 6.50) 7.05 Wickie und die starken Männer 7.20 Wickie und die starken Männer (VPS 7.15) 7.30 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood 7.40 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood 7.55 Ernest & Rebecca (VPS 7.50) 8.05 Ernest & Rebecca (VPS 8.00) 8.15 Mia and me 8.40 heute Xpress 8.43 Bibi Blocksberg 9.10 Bibi und Tina (VPS 9.05) 9.35 Bibi und Tina (VPS 9.30) (Weiterer Ablauf ab 9.55 Uhr wie vorgesehen.) _____________________ zu Sa., 15.4. Bitte Programmänderung beachten: 0.30 ZDF Magazin Royale (VPS 0.29/HD/UT) Moderation: Jan Böhmermann Deutschland 2023 (Die Wiederholung "heute-show" entfällt.) Mi., 19.4. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Viertelfinale, Rückspiele . . . Bitte Ergänzungen beachten: Gast: Ralf Rangnick Zusammenfassungen der Spiele: FC Bayern München – Manchester City Inter Mailand - Benfica Lissabon SSC Neapel - AC Mailand FC Chelsea - Real Madrid Woche 17/23 Sa., 22.4. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 5.50 Uhr beachten: 5.50 Das erste Mal ... USA! 6.20 JoNaLu (VPS 6.15) 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.40) 6.55 Meine Freundin Conni (VPS 6.50) 7.05 Wickie und die starken Männer 7.20 Wickie und die starken Männer (VPS 7.15) 7.30 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood 7.40 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood 7.55 Ernest & Rebecca (VPS 7.50) 8.05 Ernest & Rebecca (VPS 8.00) 8.15 Mia and me 8.40 heute Xpress 8.43 Bibi Blocksberg 9.10 Bibi und Tina (VPS 9.05) 9.35 Bibi und Tina (VPS 9.30) (Weiterer Ablauf ab 9.55 Uhr wie vorgesehen.) Do., 27.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 0.55 Blutige Anfänger (HD/AD/UT) Stirb zweimal Ann-Christin Heffner Jane Chirwa Kilian Hirschfeld François Goeske Marc Abel Timmi Trinks Aylin Aksu Asli Melisa Uzun Sami Malouf Neil Malik Abdullah Julia Salomon Esther Schweins Madeleine Konrad Birte Hanusrichter und andere Schnitt: Kjell Peterson Musik: Christian Biegai, Kerim König Kamera: Marcus Stotz Buch: Jörg Brückner, Heike Brückner von Grumbkow Regie: Franco Tozza (Erstsendung 9.3.2022) Deutschland 2022 ("Blutige Anfänger: Cop-Killer" entfällt.) Woche 18/23 Sa., 29.4. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 5.50 Uhr beachten: 5.50 Das erste Mal ... USA! 6.20 JoNaLu (VPS 6.15) 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.40) 6.55 Meine Freundin Conni (VPS 6.50) 7.05 Wickie und die starken Männer 7.20 Wickie und die starken Männer (VPS 7.15) 7.30 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood 7.40 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood 7.55 Ernest & Rebecca (VPS 7.50) 8.05 Ernest & Rebecca (VPS 8.00) 8.15 Mia and me 8.40 heute Xpress 8.43 Bibi Blocksberg 9.10 Bibi und Tina (VPS 9.05) 9.35 Bibi und Tina (VPS 9.30) (Weiterer Ablauf ab 9.55 Uhr wie vorgesehen.) Do., 4.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 0.55 Blutige Anfänger (HD/AD/UT) Verzockt Ann-Christin Heffner Jane Chirwa Kilian Hirschfeld François Goeske Marc Abel Timmi Trinks Aylin Aksu Asli Melisa Uzun Sami Malouf Neil Malik Abdullah Madeleine Konrad Birte Hanusrichter Michael Kelting Werner Daehn Julia Salomon Esther Schweins und andere Schnitt: Kjell Peterson Musik: Christian Biegai, Kerim König Kamera: Marcus Stotz Buch: Lucas Flasch, Heike Brückner von Grumbkow Regie: Franco Tozza (Erstsendung 16.3.2022) Deutschland 2022 ("Blutige Anfänger: Weggeworfen" entfällt.)

