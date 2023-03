ZDF

"Das Literarische Quartett" im ZDF mit den Gästen Jenny Erpenbeck, Adam Soboczynski und Philipp Tingler

Thea Dorn lädt am Freitag, 31. März, um 23.30 Uhr im ZDF zum nächsten "Literarischen Quartett" ein. Gäste sind die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck, der Literaturkritiker und Schriftsteller Adam Soboczynski und der Philosoph und Schriftsteller Philipp Tingler. Zusammen mit Gastgeberin Thea Dorn debattieren sie über aktuelle Neuerscheinungen dieses Frühjahrs von Arno Geiger, Clemens J. Setz, Éric Vuillard und Joy Williams.

In der ZDFmediathek ist die Sendung bereits am Freitag, 31. März, ab 10.00 Uhr abrufbar.

Monde vor der Landung von Clemens J. Setz

Peter Bender, ehemaliger Offizier im Kaiserreich, gründet in den 1920er-Jahren eine Religionsgemeinschaft, nach deren Glauben die Menschheit nicht auf, sondern in einer Kugel lebe und außerhalb derselben nichts existiere. Wegen Verbreitung aufwieglerischer und gotteslästerlicher Schriften wird Bender daraufhin zu mehrmonatiger Kerkerhaft verurteilt. Nach der Machtergreifung der Nazis wenden sich sogar enge Freunde und Wegbegleiter von Bender ab, weil seine Frau Jüdin ist. Die Familie wird 1942 verhaftet und deportiert. Nur der Sohn überlebt das Konzentrationslager. Die literarische Rekonstruktion einer ebenso realen wie verstörenden Familiengeschichte, die von der Wahnwelt eines querdenkerischen Egozentrikers beherrscht wird und so überraschende Aktualität gewinnt.

Das glückliche Geheimnis von Arno Geiger

Ein junger Mann bricht frühmorgens mit dem Fahrrad in die Stadt auf und kehrt abends zerschunden und müde und oft glücklich zurück. Was er dort tut, bleibt sein Geheimnis. Jetzt erzählt er mit großer Offenheit Arno Geiger, der jahrzehntelang ein Doppelleben führte, wie er Dinge tat, die andere unterlassen. Und wie gewunden, schmerzhaft und überraschend Lebenswege sein können, auch der Weg zur großen Liebe. Wie er als Schriftsteller gegen Mauern rannte, bevor der Erfolg kam. Und wie ihn die Sorge um die Eltern zunehmend umtrieb und vereinnahmte. Ein Buch voller Lebens- und Straßenerfahrung, voller Menschenkenntnis, voller Trauer und voller Liebe.

Ein ehrenhafter Abgang von Éric Vuillard

Als einen "ehrenhaften Abgang" versuchten die Abgeordneten der französischen Nationalversammlung sich selbst und der Öffentlichkeit das Ende des Militäreinsatzes 1954 in Vietnam nach der Niederlage von Dien Bien Phu zu verkaufen. Bevor man das Land in die Unabhängigkeit entlassen wollte, sollte es zuerst noch vom Kommunismus befreit werden. Vietnam wurde so Schauplatz zweier Kriege, die zu den längsten und opferreichsten der Geschichte zählen. Vuillard erzählt vom Kampf der Unterlegenen und vom Aufstand eines von Kolonialmächten ausgebeuteten Volkes. Er legt das mächtige Geflecht aus wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen offen und erweckt eine Galerie schillernder Figuren der Zeit zum Leben: Kautschukpflanzer, französische Generäle, ihre Ehefrauen, Politiker und Bankiers. Eine zutiefst beunruhigende menschliche Komödie, die ständig aufs Neue aufgeführt zu werden scheint.

Stories von Joy Williams

Dreizehn Geschichten führen ins Unvorhersehbare hinein. Eine Nacht lang erkunden zwei Mädchen einen Autozug mit Bar und Zauberbühne und lernen dabei ihr künftiges Leben kennen. Eine Frau, rat- und schlaflos, wird von der Faszination für eine nächtliche Radiosendung erfasst, in der, so glaubt sie, all ihre Fragen gelöst werden könnten. Von der Gesellschaft geächtet, schließen sich Mütter verurteilter Mörder zu einem Außenseiterklub zusammen. In dreizehn kurzen Geschichten von Menschen in scheinbar alltäglichen Situationen führt die vielfach ausgezeichnete US-amerikanische Schriftstellerin Joy Williams ihren Leserinnen und Lesern die Fragilität, die Erwartungen an das Leben und die Nichtigkeit und Unvorhersehbarkeit des Daseins vor Augen.

"Das Literarische Quartett" wird im Rang-Foyer des Berliner Ensembles mit Publikum aufgezeichnet. Das nächste reguläre "Literarische Quartett" wird am 5. Mai 2023 ausgestrahlt.

Am Freitag, 28. April 2023, sendet das ZDF eine besondere Ausgabe "Das Literarische Quartett spezial – U21" mit jungen Literaturkritikerinnen und -kritikern von der Buchmesse Leipzig.

Die aktuelle Sendung wird auch als Podcast bei Deutschlandfunk Kultur unter zur Verfügung stehen.

