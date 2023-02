ZDF

Alpine Ski-WM an sieben Wettkampftagen live im ZDF

Zum Start der Alpinen Ski-WM überträgt das ZDF am Montag, 6. Februar 2023, ab 10.45 Uhr, die Kombination der Frauen. Los geht es mit dem Super-G. Ab 14.15 Uhr ist bei "sportstudio live" der Kombinations-Slalom zu sehen. Ihren WM-Titel in der Kombination will zum Auftakt Ski-Königin Mikaela Shiffrin aus den USA verteidigen, die sich am vergangenen Wochenende im Weltcup-Slalom überraschend Lena Dürr geschlagen geben musste.

Die 47. Alpine Ski-Weltmeisterschaft findet vom 6. bis 19. Februar 2023 in Courchevel und Méribel im Skigebiet der Trois Vallées in den französischen Alpen statt. Das ZDF berichtet an sieben der insgesamt zwölf Wettkampftage live von dort – sowohl im TV als auch im Livestream. Moderatorin Lena Kesting führt durch die Ski-alpin-Übertragungen im ZDF, als Experte analysiert erneut der ehemalige Skirennläufer Marco Büchel die Wettbewerbe. ZDF-Reporter Michael Pfeffer ist bei den Rennen der Männer am Mikrofon, Julius Hilfenhaus kommentiert die WM-Läufe der Frauen. Auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek sind die Rennen auch im Highlight-Player zu erleben.

"sportstudio live" im ZDF berichtet an diesen WM-Tagen live aus Courchevel und Méribel: Montag, 6. Februar 2023, ab 10.45 Uhr (Kombination Frauen) Dienstag, 7. Februar 2023, ab 10.45 Uhr (Kombination Männer) Mittwoch, 8. Februar 2023, ab 11.15 Uhr (Super G Frauen) Donnerstag, 9. Februar 2023, ab 11.15 Uhr (Super G Männer) Samstag, 11. Februar 2023, ab 10.50 Uhr (Abfahrt Frauen) Sonntag, 12. Februar 2023, ab 10.45 Uhr (Abfahrt Männer) Dienstag, 14. Februar 2023, 12.10 Uhr (Parallel-Event)

Bei der Alpinen Ski-WM 2023 werden in 13 Wettbewerben Titel vergeben. Alle Rennen der Frauen finden in Méribel auf dem "Roc de Fer" statt. Die Herren fahren in Courchevel und werden auf der neuen "Eclipse"-Piste auf Edelmetalljagd gehen. Frankreich ist zum vierten Mal Ausrichter einer alpinen Ski-WM (nach Chamonix 1937 und 1962 sowie Val d'Isère 2009). Alpine Ski-Weltmeisterschaften finden alle zwei Jahre statt, 2025 werden sie im österreichischen Saalbach-Hinterglemm ausgerichtet.

