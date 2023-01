ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 1/23

Mainz (ots)

Woche 1/23 Do., 5.1. Bitte Programmänderung ab 9.05 Uhr beachten: 9.05 Abschied von Benedikt XVI. (VPS 9.04/HD/UT) Übertragung vom Petersplatz aus Rom Moderation: Andreas Klinner Experte: Jürgen Erbacher (Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen. "Volle Kanne - Service täglich" und "Notruf Hafenkante" entfallen.) __________________________ 14.05 sportstudio live . . . ca. 15.50 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Slalom Frauen, 1. Lauf Bitte Änderung beachten: Zusammenfassung aus Zagreb/Kroatien Bitte streichen: Übertragung . . . __________________________ Bitte Programmänderung ab 1.00 Uhr beachten: Zur Erinnerung an Bendedikt XVI. 1.00 Verteidiger des Glaubens (VPS 0.59/HD) Dokumentarfilm von Christoph Röhl Deutschland/Italien 2019 2.25 Filmgorillas (VPS 1.00) 2.35 Die Pembrokeshire Morde (1) (VPS 1.10) 3.25 Die Pembrokeshire Morde (2) (VPS 1.55) 4.10 Die Pembrokeshire Morde (3) (VPS 2.45) 5.00- drehscheibe 5.30 ("Ein Mädchen wird vermisst" verschiebt sich auf So., 8.1.2023, 3.40 Uhr.) Woche 2/23 Sa., 7.1. 10.15 sportstudio live . . . Bitte Ergänzung beachten: Eishockey: DEL, 40. Spieltag Kölner Haie - ERC Ingolstadt Zusammenfassung vom Freitagabend . . . So., 8.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.15 sportstudio live (HD/UT) Alpiner Ski-Weltcup Slalom Männer, 1. Lauf Übertragung aus Adelboden/Schweiz Reporter: Michael Pfeffer Moderation: Lena Kesting Experte: Marco Büchel ca. 11.00 Uhr Langlauf-Weltcup: Tour de Ski 10 km Final Climb Frauen Übertragung aus Val di Fiemme/Italien Reporter: Peter Leissl Moderation: Florian Zschiedrich ca. 11.45 Uhr Biathlon-Weltcup Single-Mixed-Staffel Übertragung aus Pokljuka/Slowenien Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer ca. 12.40 Uhr heute Xpress (VPS 12.45/HD/UT) ca. 12.45 Uhr Rodel-Weltcup Männer Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland Reporter: Norbert Galeske ca. 12.55 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Frauen, 2. Lauf Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien Reporter: Julius Hilfenhaus zu So., 8.1. ca. 13.30 Uhr Langlauf-Weltcup: Tour de Ski 10 km Final Climb Männer Zusammenfassung aus Val di Fiemme/Italien Reporter: Peter Leissl Moderation: Florian Zschiedrich ca. 13.45 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Slalom Männer, 2. Lauf Übertragung aus Adelboden/Schweiz Reporter: Michael Pfeffer Moderation: Lena Kesting Experte: Marco Büchel ca. 14.25 Uhr Biathlon-Weltcup Mixed-Staffel Übertragung aus Pokljuka/Slowenien Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer ca. 15.55 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 16.00 Uhr Rodel-Weltcup Teamstaffel Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland Reporter: Norbert Galeske ca. 16.10 Uhr Weltcup Nordische Kombination Frauen und Männer Zusammenfassung aus Otepää/Estland Reporter: Volker Grube ca. 16.30 Uhr Bob-Weltcup Zweierbob Frauen Zusammenfassung aus Winterberg Reporter: Martin Wolff ca. 16.40 Uhr Bob-Weltcup Viererbob, 2. Lauf Übertragung aus Winterberg Reporter: Michael Kreutz Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Frauen, 1. Lauf ab 9.30 Uhr mit Reporter Julius Hilfenhaus aus Kranjska Gora/Slowenien im Livestream Handball-Länderspiel bei sportstudio.de: Deutschland – Island ab 15.30 Uhr mit Reporter Martin Schneider aus Hannover im Livestream ______________________________ zu So., 8.1. 21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Anne Gellinek Bitte streichen: Marietta Slomka ____________________________ Bitte Programmänderung ab 3.40 Uhr beachten: 3.40 Ein Mädchen wird vermisst (VPS 3.39) (Text und weitere Angaben s. Do., 5.1.2023, 3.30 Uhr.) 5.10 zdf.formstark (VPS 4.40) 5.20- Filmgorillas (HD) 5.30 Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert (vom 5.1.2023) Deutschland 2023 ("Terra Xpress" um 3.40 Uhr und 4.10 Uhr sowie die Wiederholung " ZDF.reportage: Winter im Harz" entfallen.) Fr., 13.1. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Florian Weiss Bitte streichen: Carsten Rüger

