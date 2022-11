ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 46/22

Mainz (ots)

Woche 46/22 Mi., 16.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 22.00 Uhr beachten: 22.00 heute journal 22.35 auslandsjournal (VPS 22.30) 23.05 ZDFzoom (VPS 23.00) Extrem verwundbar 23.35 Markus Lanz (VPS 23.30) 0.50 heute journal update (VPS 0.45) 1.05 Geheimes Katar - Geschäftssinn, Gas und Größenwahn (VPS 1.00) 1.50 AUF DER COUCH mit Dr. Leon Windscheid (VPS 1.44) Fußball-WM schauen oder boykottieren? 2.20 ZDFzeit (VPS 1.45) Teuerland 3.05 auslandsjournal (VPS 2.30) (von 22.35 Uhr) 3.35 ZDFzoom (VPS 3.00) Extrem verwundbar (von 23.05 Uhr) 4.05 frontal (VPS 3.30) 4.50 Filmgorillas (HD) Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert (vom 10.11.2022) Deutschland 2022 5.00- plan b: Clever in die Zukunft (VPS 4.15) 5.30 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.) Woche 47/22 So., 20.11. 15.30 sportstudio live - FIFA WM 2022 Der Countdown . . . Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: ca. 15.45 Uhr Eröffnungsfeier Woche 48/22 Mi., 30.11. 16.00 sportstudio live - FIFA WM 2022 Tunesien – Frankreich oder Australien – Dänemark Vorrunde Gruppe D . . . Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: In der Halbzeitpause: gegen 16.45 heute Xpress (VPS 16.50) Fr., 2.12. 16.00 sportstudio live - FIFA WM 2022 Südkorea - Portugal oder Ghana - Uruguay Vorrunde Gruppe H . . . Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: In der Halbzeitpause: gegen 16.45 heute Xpress (VPS 16.50)

