ZDF-Programmhinweis Wo 40/22

Bitte beachten Sie den aktualisieren Programmtext: Samstag, 1. Oktober 2022, 12.00 Uhr einfach Mensch Anne und Holger Schütz: Unser Leben als Kleinwüchsige Film von Simone Ockelmann Anne (34) und Holger Schütz (38) sind kleinwüchsig. Ihre Umgebung haben sie auf ihre Größe optimiert, zu Hause und auch unterwegs. Doch einige Barrieren lassen sich nicht so einfach abbauen. Argwöhnische Blicke und kindliches Kopftätscheln sind für die beiden tatsächlich keine Seltenheit. Noch viel zu oft werden sie aufgrund ihrer Größe nicht ernst genommen. Für Anne und Holger ein Ärgernis, aber auch eine Motivation, aufzuklären. Das Ehepaar führt ein eigenständiges Leben, nimmt keine Hilfe von Dritten an. Viele Probleme im Alltag lassen sich mit technischen Hilfsmitteln auffangen. Ihre Mobilität sichern sie sich durch eigens auf ihre Körpergröße angepasste Fahrzeuge. Mit einem speziellen Fahrrad kann Holger schnell und flexibel von A nach B fahren, und bei vielen anderen Dingen unterstützen sich die beiden gegenseitig. Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Weitere Informationen sind zu finden unter http://www.einfachmensch.zdf.de. Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".

