ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 31/22

Mainz (ots)

Woche 31/22

Mi., 3.8.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45 ZDFzoom: Grauzone (HD/UT)

Klima retten - Wachstum oder Verzicht?

Film von Axel Berking und Philipp Sohmer

Kamera: Felix Peschko

Deutschland 2022

Woche 34/22

Mo., 22.8.

Bitte geänderten Programmablauf und Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:

20.15 Der Fernsehfilm der Woche (VPS 20.14/HD/AD/UT)

Die Toten vom Bodensee - Der Wegspuk

Micha Oberländer Matthias Koeberlin

Hannah Zeiler Nora Waldstätten

Thomas Komlatschek Hary Prinz

Thomas Egger Stefan Pohl

Raphael Stadler Christopher Schärf

Karsten Brandstätter Peter Kremer

Mia Burgstaller Katharina Lorenz

Paul Burgstaller Klaus Pohl

Albert Hauer Thomas Unger

Ingo Hauer Robert Lutz

Jakob Stocking Robert Finster

und andere

Schnitt: Jörg Kroschel

Musik: Chris Bremus

Kamera: Matthias Pötsch

Buch: Timo Berndt

Regie: Michael Schneider

Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF

(Erstsendung 18.1.2021)

Deutschland 2021

21.45 heute journal (VPS 21.40)

(Weiterer Ablauf ab 22.15 Uhr wie vorgesehen.

"Der Fernsehfilm der Woche: Der Spalter" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)

Woche 35/22

Mo., 29.8.

Bitte geänderten Programmablauf und Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:

20.15 Der Fernsehfilm der Woche (VPS 20.14)

Laim und das Hasenherz

(Text und weitere Angaben s. Mo., 5.9.2022, 20.15 Uhr.)

21.45 heute journal (VPS 22.30)

22.15 neoriginal (VPS 23.00)

The Tourist - Duell im Outback

23.10 neoriginal (VPS 23.55)

The Tourist - Duell im Outback

0.05 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.50)

Ephraim und das Lamm

1.30 Nele in Berlin (VPS 2.20)

3.00 Schwägereltern (VPS 3.50)

4.30 Filmgorillas (HD)

Das Film- und Serienmagazin

mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert

(vom 25.8.2022)

Deutschland 2022

4.40 Deutschland von oben (VPS 5.20)

4.50 Leute heute (HD/UT)

(von 17.45 Uhr)

Deutschland 2022

5.00- hallo deutschland (HD/UT)

5.30 (von 17.10 Uhr)

Deutschland 2022

("LIBERAME - Nach dem Sturm – Abdrift",

"LIBERAME - Nach dem Sturm - Schwere See" sowie

"LIBERAME - Nach dem Sturm – Wende"

verschieben sich auf Mo., 5.9.2022, ab 20.15 Uhr.)

Mi., 31.8.

Bitte geänderten Programmablauf und Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:

20.15 Da kommst Du nie drauf! (VPS 20.14)

(Text und weitere Angaben s. Mi., 7.9.2022, 20.15 Uhr.

21.45 heute journal (VPS 22.30)

22.15 auslandsjournal (VPS 23.00)

22.45 ZDFzoom (HD/UT)

Deutschland 2022

23.15 Markus Lanz (VPS 23.30)

------------------------------

zu Mi., 31.8.

0.30 heute journal update (VPS 0.45)

0.45 Zeit der Gier (VPS 1.00)

2.15 ZDFzoom: Digital Empire (VPS 2.30)

Der Krypto-Visionär und der Millionen-Raub

2.45 ZDFzoom: Die Spur (VPS 3.00)

Das Milliardengeschäft mit dem Boden

3.15 ZDFzoom (VPS 3.30)

Die Pleite der Greensill-Bank

3.45 auslandsjournal (VPS 4.00)

(von 22.15 Uhr)

4.15 plan b: Endlich gesund (VPS 4.30)

4.45 Leute heute (HD/UT)

(von 17.45 Uhr)

Deutschland 2022

5.00- hallo deutschland

5.30

("LIBERAME - Nach dem Sturm - Leuchtfeuer",

"LIBERAME - Nach dem Sturm – Mayday" sowie

"LIBERAME - Nach dem Sturm – Erlöse mich"

verschieben sich auf Mi., 7.9.2022, ab 20.15 Uhr.)

Woche 36/22

Mo., 5.9.

Bitte geänderten Programmablauf und Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:

20.15 Der Fernsehfilm der Woche (VPS 20.14)

LIBERAME - Nach dem Sturm

Abdrift

(Text und weitere Angaben s. Mo., 29.8.2022, 20.15 Uhr.)

21.00 LIBERAME - Nach dem Sturm

Schwere See

(Text und weitere Angaben s. Mo., 29.8.2022, 21.00 Uhr.)

21.45 LIBERAME - Nach dem Sturm (VPS 21.44)

Wende

(Text und weitere Angaben s. Mo., 29.8.2022, 21.45 Uhr.)

22.30 heute journal (VPS 21.45)

23.00 neoriginal (VPS 22.15)

The Tourist - Duell im Outback

23.55 neoriginal (VPS 23.10)

The Tourist - Duell im Outback

0.50 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.25)

Nasim

----------------------------

zu Mo., 5.9.

2.15 Das kleine Fernsehspiel (VPS 1.50)

Freaks - Du bist eine von uns

3.45 Annie - kopfüber ins Leben (VPS 3.20)

5.15- Leute heute (VPS 4.50)

5.30

("Der Fernsehfilm der Woche: Laim und das Hasenherz" wird vorgezogen

auf Mo., 29.8.2022, 20.15 Uhr. "heute journal update" sowie

die Wiederholung "hallo deutschland" entfallen.)

Mi., 7.9.

Bitte geänderten Programmablauf und Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:

20.15 Der Fernsehfilm der Woche (VPS 20.14)

LIBERAME - Nach dem Sturm

Leuchtfeuer

(Text und weitere Angaben s. Mi., 31.8.2022, 20.15 Uhr.)

21.00 LIBERAME - Nach dem Sturm

Mayday

(Text und weitere Angaben s. Mi., 31.8.2022, 21.00 Uhr.)

21.45 LIBERAME - Nach dem Sturm (VPS 21.44)

Erlöse mich

(Text und weitere Angaben s. Mi., 31.8.2022, 21.45 Uhr.)

22.30 heute journal (VPS 21.45)

23.00 sportstudio UEFA Champions League

0.00 Markus Lanz

0.45 heute journal update

1.00 This is TikTok - Stars und Hype in Hochkant

1.45 ZDFzeit

Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler

2.30 ZDFzoom (HD/UT)

(ältere Wiederholung)

3.00 frontal (VPS 3.15)

3.45 This is TikTok - Stars und Hype in Hochkant (VPS 4.00)

(von 1.00 Uhr)

4.30 plan b: Gesundheit für alle (VPS 4.45)

5.00- hallo deutschland (VPS 5.15)

5.30

("Da kommst Du nie drauf!" wird auf Mi., 31.8.2022, 20.15 Uhr vorgezogen.

"ZDF zoom" um 22.15 Uhr entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell