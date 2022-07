ZDF-Programmänderung ab Woche 30/22

Mainz (ots) - Bitte geänderten Programmtext beachten!! Mutter sein gilt als höchstes Glück in unserer Gesellschaft, wird in Medien bejubelt und als das Ziel schlechthin bezeichnet, wenn eine Familie gegründet wird. Doch ist es immer ein Glück? Was ist, wenn ein Kind geboren ist und die Frau bereut, Mutter geworden zu sein? Mutterwerden zu bedauern, ist ein Tabubruch. "37°Leben" zeigt aus der Perspektive zweier ...

mehr