ZDF

Florian Wellbrock zu Gast im ZDF-"sportstudio"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Mit fünf WM-Medaillen kommt Schwimmer Florian Wellbrock am Samstag, 2. Juli 2022, 23.30 Uhr, ins "aktuelle sportstudio" des ZDF. Ebenfalls als Gast dabei: Mychaijlo Romantschuk aus der Ukraine, der seit Kriegsbeginn in Magdeburg mit Florian Wellbrock zusammen für die WM trainiert hatte – beide schwammen bei der WM in Budapest über 800 Meter aufs Podest. Im Gespräch mit Katrin Müller-Hohenstein blicken sie auf die aktuelle Schwimm-WM, bei der Florian Wellbrock zwei Goldmedaillen über fünf Kilometer im Freiwasser und mit der 4x1,5-Kilometer-Mixed-Staffel sowie eine Silbermedaille über 800 Meter Freistil und zwei Bronzemedaillen über 1500 Meter im Becken und zehn Kilometer im Freiwasser gewann.

"das aktuelle sportstudio" berichtet zudem über die Vorbereitungen des DFB-Teams auf die am 6. Juli 2022 startende UEFA-Frauen-EM in England. Zu Gast im "sportstudio" sind drei ehemalige Fußballerinnen, die gerade in die Hall of Fame des Frauenfußballs aufgenommen wurden: Nadine Angerer, Christa Kleinhans und Anne Trabant-Haarbach sprechen im "aktuellen sportstudio" mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein darüber, was sich in den vergangenen 50 Jahren im Frauenfußball verändert hat. Auch das "Wunder von Taipeh" im Jahr 1981 rückt in den Blick, als die Spielerinnen der SSG 09 Bergisch-Gladbach mit Spielertrainerin Anne Trabant-Haarbach als inoffizielle Nationalmannschaft an der WM in Taiwan teilnahmen und dort den Titel gewannen.

Das "aktuelle sportstudio" berichtet darüber hinaus über das Tennis-Turnier in Wimbledon und über die Tour de France.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-3802 Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport

"das aktuelle sportstudio" am 2. Juli 2022 in der ZDFmediathek: https://zdf.de/sport/das-aktuelle-sportstudio/das-aktuelle-sportstudio-vom-2-juli-2022-100.html

"sportstudio" in der Mediathek: https://sportstudio.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell