"Finals 2022" und letzter EM-Test der DFB-Frauen live im ZDF

Mainz (ots)

Sport-Vielfalt im ZDF: Am Freitag, 24. Juni 2022, berichtet "sportstudio live" von 13.00 bis 16.45 Uhr über den zweiten Tag der Finals 2022 in Berlin, des Multisportevents, bei dem 190 Deutsche Meistertitel in 14 Sportarten vergeben werden. Und direkt im Anschluss geht es am Freitag ab 16.50 Uhr weiter mit der Live-Übertragung des letzten Test-Länderspiels der DFB-Frauen gegen die Schweiz vor dem Start der UEFA Frauen EM 2022 in England. Vom abschließenden vierten Tag der Finals 2022 berichtet "sportstudio live" am Sonntag, 26. Juni 2022, von 10.15 bis 19.00 Uhr. Die Finals 2022 finden an neun Sportstätten in Berlin statt. ARD und ZDF übertragen von Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26. Juni 2022, im täglichen Wechsel. Neben den 25 Stunden Live-Sport im TV kommen weitere 70 Stunden in drei Livestreams in den Mediatheken von ARD und ZDF hinzu. Am Freitag, 24. Juni 2022, 13.00 Uhr, begrüßt Moderator Sven Voss die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF zu einer über dreistündigen Live-Übertragung mit den nationalen Titelkämpfen in den Sportarten Kanu, Rhythmische Sportgymnastik, Fechten, Bogenschießen, Schwimmen, Leichtathletik und Turnen. Am Sonntag, 26. Juni 2022, sind in der Live-Übertragung zwischen 10.15 und 19.00 Uhr im ZDF zudem die Sportarten Basketball, Rudern, Rad und Moderner Fünfkampf präsent. Hinzu kommt die Zusammenfassung vom Ironman Frankfurt, dem traditionsreichen EM-Wettkampf der Triathleten. Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen steht am Freitag, 24. Juni 2022, 17.00 Uhr, in Erfurt die Generalprobe vor dem EM-Turnier in England auf dem Programm. Gegen den EM-Teilnehmer Schweiz testet das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch mal die Turnierform. Wird der achtmalige Europameister und zweimalige Weltmeister Deutschland nach der EM 2017 und der WM 2019, wo jeweils im Viertelfinale Endstation war, wieder in die Turnier-Erfolgspur finden? Moderatorin Katja Streso begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu "sportstudio live: Fußball-Länderspiel der Frauen. Reporterin der Partie Deutschland–Schweiz ist Claudia Neumann. Das Multisportevent "Die Finals – Berlin 2022" rückt im ZDF auch am Samstag, 25. Juni 2022, von 23.30 bis 0.30 Uhr in den Blick: "das aktuelle sportstudio" mit Moderator Jochen Breyer sendet aus Berlin – mit dabei: Sportlerinnen und Sportler aus den Finals-Wettbewerben sowie ein deutsch-amerikanischer NFL-Star: Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions spricht über seinen Durchbruch in der besten Football-Liga der Welt. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-3802 Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pressemappen/pm/uefa-frauen-em-2022-im-zdf/ https://presseportal.zdf.de/pressemappe/mappe/zeige/Special/sportstudio-live/ Die Finals 2022 in der ZDFmediathek: https://zdf.de/sport/die-finals#videoId=highlights-berlin-event-100 ZDFheute-Meldung: https://zdf.de/nachrichten/sport/frauenfussball-em-laenderspiel-erfurt-dfb-schweiz-100.html Das aktuelle Sportstudio vom 25. Juni 2022: https://zdf.de/sport/das-aktuelle-sportstudio/das-aktuelle-sportstudio-vom-25-juni-2022-100.html

