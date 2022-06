ZDF

ZDF-Programmhinweis Wo 25/22

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Donnerstag, 23. Juni 2022, 0.45 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert Über "Elvis", das neue Biopic über die früh verstorbene Legende, diskutieren Silke Schröckert und Steven Gätjen. Der Australier Baz Luhrmann inszenierte das Leben des Kings als Bilderrausch. Anschließend geht es bei Silke und Daniel Schröckert um den Klassiker "The Untouchables - Die Unbestechlichen" von 1987. Silke hat den berühmten Gangsterfilm tatsächlich gerade zum ersten Mal gesehen und spricht über die Frage, wie gut der Film in 35 Jahren gealtert ist. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell