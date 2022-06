ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

ZDF

Freitag, 24. Juni 2022, 22.30 Uhr

Comedy for Future

Comedy im Zeichen der Nachhaltigkeit

Olaf Schubert moderiert im Berliner Schillertheater "Comedy for Future". Auf der Bühne gibt es Comedy im Zeichen des Klimaschutzes.

Vier Tage Festival mit über 50 Künstlerinnen und Künstlern. In dieser Folge dabei sind Abdelkarim, Johann König, Helene Bockhorst und Dr. Pop. "Comedy for Future" steht für beste Unterhaltung mit Haltung.

Das ZDF präsentiert ein Best-of des viertägigen Festivals. "Comedy for Future" setzt sich für die Nachhaltigkeitsziele der UN ein und nutzt Humor als Weg, in Dialog zu treten. Humoristisch und öffentlichkeitswirksam legt das Festival den Finger in eine der brennendsten Wunden unserer Zeit, den Klimawandel.

Eine weitere Folge "Comedy for Future" wird am Freitag, 1. Juli 2022, um 22.30 Uhr ausgestrahlt.

Beide Folgen sind ab Freitag, 24. Juni 2022, in der ZDFmediathek verfügbar.

ZDF

Freitag, 1. Juli 2022, 22.30 Uhr

Comedy for Future

Comedy im Zeichen der Nachhaltigkeit

Vier Tage Festival mit über 50 Künstlerinnen und Künstlern. In dieser Folge dabei sind Moritz Neumeier, Tobias Mann, Osan Yaran und Eckart von Hirschhausen. "Comedy for Future" steht für beste Unterhaltung mit Haltung.

Beide Folgen "Comedy for Future" sind ab Freitag, 24. Juni 2022, in der ZDFmediathek verfügbar.

