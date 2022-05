ZDF

ZDF-YouTube-Kanal "Terra X plus" und in der ZDFmediathek: Live-Chatrunde mit Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Warum lohnt es sich eigentlich noch, Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler zu werden? Dieser Frage geht die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim am Mittwoch, 4. Mai 2022, 18.00 Uhr, in einer 45-minütigen Live-Chatrunde auf dem ZDF-Youtube-Kanal "Terra X plus" nach. Nguyen-Kim erzählt, warum und wie sie Wissenschaftlerin geworden ist, was der Begriff eigentlich bedeutet und warum es richtig spannend sein kann, wissenschaftlich zu arbeiten. Im Vorfeld und während der Chat-Runde können Userinnen und User Fragen stellen. Der Youtube-Livechat mit Mai Thi Nguyen-Kim findet im Rahmen des "Wissenschaftsjahrs 2022 – Nachgefragt!" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung statt, bei dem dazu eingeladen wird, Fragen für die Wissenschaft zu stellen.

Der Youtube-Kanal "Terra X plus" ist Teil des ZDF-Bildungsangebots, das sich an Schülerinnen, Schüler und Lehrende sowie an alle Wissensinteressierten richtet. In der ZDFmediathek unter "Terra X plus Schule" und auf dem Youtube-Kanal "Terra X plus" erwarten Userinnen und User jede Woche fünf- bis zehnminütige Erklärvideos zu den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik. Hochwertig produzierte Bildwelten aus dem "Terra X"-Kosmos und aufwendige Animationen sollen Lust und Interesse auch an komplexen Wissensinhalten wecken. Ergänzt wird das Angebot in der ZDFmediathek durch nach Schulfächern sortierte Dokumentationen, Videos und Beiträge unter Creative-Commons-Lizenz zur rechtefreien Nutzung. Über die neuen Beiträge informiert ein regelmäßiger Newsletter, der von allen Interessierten abonniert werden kann. Die Live-Chatrunde mit der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim kann auch auf "Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek abgerufen werden.

Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 – 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax

Live-Chat bei Youtube: https://youtu.be/O0AXbjX8OdUund in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/terra-x/plus-schule-live-schulstunde-mai-thi-nguyen-kim-100.html

"Terra X plus" bei Youtube: kurz.zdf.de/A26/

"Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/terra-x/terra-x-plus-schule-100.html

"Terra X" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/terra-x

"Terra X" bei YouTube: https://youtube.com/c/terra-x

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell