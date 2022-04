ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 18/22

Mainz (ots)

Woche 18/22 Sa., 30.4. 22.45 heute journal Bitte nochmalige Änderung beachten: Moderation: Maybrit Illner Bitte streichen: Christian Sievers (Änderung bitte auch für So., 1.5.2022, 21.45 Uhr beachten.) Mo., 2.5. 21.45 heute journal Bitte nochmalige Änderung beachten: Moderation: Christian Sievers Bitte streichen: Bettina Schausten (Änderung bitte auch für Di., 3.5.2022, 21.45 Uhr beachten.) Woche 19/22 Sa., 7.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 plan b: Ohne Öl und Gas (HD/UT) Die Energie von Morgen Film von Jelena Altenberg, Christiane Henningsen und Joanna Michna Deutschland/Dänemark 2022 ("plan b: Licht aus! Sterne an!" entfällt.) Mi., 11.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.45 plan b: Ohne Öl und Gas (HD/UT) Die Energie von morgen Film von Jelena Altenberg, Christiane Henningsen und Joanna Michna (vom 7.5.2022) Deutschland/Dänemark 2022 (Die Wiederholung "plan b: Licht aus! Sterne an!" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell