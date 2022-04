ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 8. Mai 2022, 9.30 Uhr

Evangelischer Gottesdienst

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte Programmtext beachten!! Sonntag, 8. Mai 2022, 09.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst Zum Muttertag Aus der Weinbergskirche in Wien-Döbling "Viele Frauen – aber auch Männer – waren nötig, damit ich dorthin gekommen bin, wo ich heute bin", sagt Pfarrerin Meindl-Dröthandl. Sie lädt ein, am Muttertag zu danken. Und zwar den Menschen, die uns auf unserem Weg begegneten und begegnen, die uns positiv prägen, die uns stärken und wichtig für uns sind. Im Gottesdienst erzählen zum Beispiel unterschiedliche Generationen von Müttern aus dem Leben. Für die musikalische Gestaltung sorgen ein Chor der Gemeinde, ein Bläserquartett, Solisten und Thomas Rosenau an der Orgel. Nach dem Gottesdienst gibt es bis 18.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot unter der Nummer 0700 – 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend). Die evangelischen ZDF-Gottesdienste stehen 2022 unter dem Motto "#das_stärkt". Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell