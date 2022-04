ZDF

"Ein Sommer am Gardasee" an Ostermontag im ZDF-Herzkino

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

In einer der beliebtesten Ferienregionen Norditaliens entstand der neueste ZDF-Herzkino-Film "Ein Sommer in Gardasee". Das ZDF zeigt den Film am Ostermontag, 18. April 2022, 20.15 Uhr. Es ist der 40. der Reihe. Stefanie Syholt, die gemeinsam mit Sarah Esser das Drehbuch schrieb, inszenierte den 90-Minüter mit Pia-Micaela Barucki, Joshua Grothe, Liane Forestieri, Stefano Berndardin und Daniela Ziegler in den Hauptrollen. Der Film ist bereits in der ZDFmediathek abrufbar. Im Mittelpunkt der heiteren Geschichte rund um den Gardasee steht Nell Berger (Pia-Micaela Barucki), die nach dem Tod der Eltern zehn Jahre lang die heimische Schlosserei geführt und ihre halbwüchsigen Geschwister großgezogen hat. Jetzt möchte sie ihren Lebenstraum in die Tat umsetzen: eine Ausbildung zur Gleitschirmlehrerin. Sie sehnt sich nach dem Gefühl von Freiheit in der Luft und auf dem Boden. Doch schon auf dem Weg zur ersten Unterrichtsstunde trifft sie Lukas (Joshua Grothe), einen früheren Urlaubsflirt, der ihr mehr bedeutet, als sie sich eingestehen will. Und sie lernt Simone Ferri (Stefano Berndardin) kennen, der mit seiner Familie ein "agro turismo", ein kleines Alternativrestaurant, betreibt – Liebe geht durch den Magen, und seine Mutter Giovanni (Daniela Ziegler) wäre eine sehr liebevolle Schwiegermutter, wie ihr Simones Schwägerin Rosa (Liane Forestieri) verschwörerisch zuflüstert. Doch das Schicksal hält für Nell ein völlig anderes Happy End bereit. Anfang Mai beginnen die Dreharbeiten für den nächsten Film dieser Herzkino-Reihe – "Ein Sommer auf Langeoog". Unter der Regie von Uljana Havemann stehen unter anderem Lara Joy Körner, Helene Grass und Jörn Knebel auf der ostfriesischen Insel vor der Kamera. Parallel dazu inszeniert Eibe Krebs "Ein Sommer auf Kreta" in Griechenland mit Friederike Linke, Varol Sahin, Despina Pajanou und Adam Bousdoukos in den Hauptrollen. Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 – 70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einsommer Der Film "Ein Sommer am Gardasee" steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.

