ZDF-Reporterin Susana Santina in Hanau ausgezeichnet

Die ZDF-Journalistin Susana Santina hat den erstmals verliehenen Hamza-Kurtović-Award in der Kategorie Medien erhalten. Die Reporterin aus dem ZDF-Landesstudio Hessen wurde am Dienstag, 29. März 2022, in Hanau für ihre fundierten und investigativen Beiträge unter anderem über den rassistischen Anschlag in dieser Stadt, über rechte Netzwerke bei der Polizei und über den Mord an Walter Lübcke ausgezeichnet. Laut Jury leiste Susana Santina mit ihrer Berichterstattung einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung. Der in 13 Kategorien vergebene Preis dient der Erinnerung an Hamza Kenan Kurtovic, eines der Opfer des rassistischen Attentats vom 19. Februar 2020 in Hanau. Die Auszeichnung soll verdeutlichen, wie wichtig gesellschaftliches Engagement für den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist. Mit dem Preis werden Persönlichkeiten, Institutionen und Initiativen geehrt, die Impulse für die Verbesserung des Zusammenlebens geben. Der Preis wurde im Dezember 2020 von der C&E Bildung und Sport GmbH ins Leben gerufen und jetzt erstmals in Hanau vergeben. Schirmherr ist Bundeskanzler Olaf Scholz. In der 15-köpfigen Jury sind Persönlichkeiten aus Sport, Politik, Kultur, Medien und Wirtschaft versammelt, die sich selbst gegen Diskriminierung und Rassismus engagieren – unter anderem Fußball-Legende Rudi Völler und ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. Susana Santina, 1970 in Spanien geboren, ist als Reporterin im ZDF-Landesstudio in Hessen für Beiträge in den Nachrichtensendungen "heute" und "heute journal" sowie in den aktuellen Magazinsendungen des ZDF im Einsatz. Zuvor war sie von 2004 bis 2010 als Moderatorin von "heute"-Ausgaben in der Früh- und Spätschiene sowie als Präsentatorin des "ZDFwochen-journal" tätig. Zum ZDF kam sie 1998 als Redakteurin und Reporterin des gesellschaftspolitischen Magazins "schwarzrotbunt". Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 – 70-16100, und unter https://presseportal.zdf.de/presse/santinasusana Auswahl von Beiträgen der Preisträgerin in der ZDFmediathek: Nach Anschlag in Hanau: Diese Fragen sind noch nicht geklärt - ZDFheute Hanau: "In tiefer Trauer" - ZDFmediathek Rechtsextremismus bei Polizei in Hessen - ZDFheute Rechte Chats bei hessischer Polizei - ZDFheute Aktuelle Nachrichten und Videos auf einen Blick - ZDFheute

