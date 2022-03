ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 11/22

Mainz (ots)

Woche 11/22 Do., 17.3. Bitte Programmänderung und neuen Ausdruck ab 15.05 Uhr beachten: 15.05 Bares für Rares (HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 17.3.2020) Deutschland 2020 16.00 heute - in Europa (HD/UT) 16.10 Die Rosenheim-Cops (HD/UT) (weitere Angaben folgen) (Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen. 15.35 Uhr "sportstudio live: Biathlon-Weltcup, Finale 7,5 km Sprint Frauen" wird auf Fr., 18.3.2022, 13.00 Uhr verlegt.) Fr., 18.3. Bitte Programmänderung und neue Ausdrucke ab 13.00 Uhr beachten: 13.00 sportstudio live (VPS 12.59/HD/UT) Biathlon-Weltcup, Finale 7,5 km Sprint Frauen Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier, Experte: Sven Fischer ca. 14.30 Uhr Alpiner Ski-Weltcup, Finale Team-Event Zusammenfassung aus Méribel/Frankreich Reporter: Aris Donzelli, Julius Hilfenhaus Moderation: Katja Streso Experte: Marco Büchel Alpiner Ski-Weltcup, Finale bei sportstudio.de: Team-Event aus Méribel/Frankreich ab 12.00 Uhr im Livestream Skisprung-Weltcup bei sportstudio.de: Qualifikation Skifliegen der Männer aus Oberstdorf ab 17.15 Uhr im Livestream 14.50 heute Xpress (VPS 15.00) 14.55 Die Küchenschlacht (VPS 14.15) _________________________ zu Fr., 18.3. 15.40 sportstudio live (VPS 15.05/HD/UT) Biathlon-Weltcup, Finale 10 km Sprint Männer Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier, Experte: Sven Fischer 17.05 heute (VPS 17.00) 17.20 hallo deutschland (VPS 17.10) ("ZDF-Mittagsmagazin" nur über die ARD. "heute – in Deutschland" entfällt. Weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 17/22 So., 24.4. 22.15 Neue Serie Harry Wild - Mörderjagd in Dublin Immer Ärger mit Harry . . . Bitte Ergänzung beachten: Free-TV-Premiere 23.05 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin Einer wird gewinnen . . . Bitte Ergänzung beachten: Free-TV-Premiere

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell