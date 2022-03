ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 10/22

Woche 10/22 Mi., 9.3. Bitte neue Ausdrucke und Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten: 22.15 auslandsjournal spezial: Putins Krieg (HD/UT) Moderation: Antje Pieper Deutschland 2022 23.00 sportstudio UEFA Champions League 0.00 Markus Lanz 0.45 heute journal update 1.05 auslandsjournal - die doku: Frauen bewegen den Balkan (VPS 1.00) 1.35 ZDFzeit (VPS 1.30) Putin gegen die Welt 2.20 auslandsjournal spezial: Putins Krieg (VPS 2.15) (von 22.15 Uhr) Moderation: Antje Pieper Deutschland 2022 3.05 frontal (VPS 3.00) 3.50 auslandsjournal - die doku: Frauen bewegen den Balkan (VPS 3.45) (von 1.05 Uhr) 4.20 plan b: Total normal (VPS 4.15) 4.50 Leute heute (VPS 4.45) 5.00- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30 Woche 14/22 So., 3.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Reeperbahn mit Maske Der Kiez in der Pandemie Film von Stefan Bellgardt und Anni Brück Deutschland 2022 ("ZDF.reportage: Die Verkaufsprofis" entfällt.) _______________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Reeperbahn mit Maske Der Kiez in der Pandemie Film von Stefan Bellgardt und Anni Brück (von 18.00 Uhr) Deutschland 2022 (Die Wiederholung "ZDF.reportage: Die Verkaufsprofis" entfällt.)

