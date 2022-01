SAT.1

Deutschlands bekannteste Notfallmedizinerin Dr. Carola Holzner und SAT.1 arbeiten künftig exklusiv zusammen

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Sie weiß, wovon sie spricht. Sie redet nicht herum, spricht Klartext mit Herz: Dr. Carola Holzner kommt exklusiv zu SAT.1. Der Sender produziert bereits ein erstes Prime-Time-Format mit der als "Doc Caro" bekannt gewordenen Notfallmedizinerin. Weitere Sendungen sind in Planung. Die 39-Jährige wird zudem als Expertin bei medizinischen Themen für SAT.1 im Einsatz sein. Dr. Carola Holzner: "Mein größter Wunsch ist es, Menschen für Medizin und vor allem die eigene Gesundheit zu begeistern und ihnen Fakten und Tipps mit Herz, Humor und auf Augenhöhe zu vermitteln. SAT.1 und ich haben uns nun dieses gemeinsam zum Ziel gesetzt. Wir haben jede Menge Ideen und ich freue mich wahnsinnig auf die Projekte!" SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Dr. Carola Holzner passt perfekt zum neuen SAT.1: Sie begeistert Menschen mit ihrer geradlinigen Art. Sie spricht, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen - unterhaltsam und wissenschaftlich fundiert. Gleichzeitig setzt sie sich mit viel Herz für ihre Patient:innen ein. Wir sind froh - und ein bisschen stolz, jetzt exklusiv mit ihr zusammenzuarbeiten. Herzlich willkommen bei SAT.1, 'Doc Caro'!" SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Dr. Carola Holzner wird in SAT.1 regelmäßig die Prime Time bereichern. Wir entwickeln Formate, in denen Raum für ihre medizinische Kompetenz und Erfahrung und ihren empathischen Blick auf das Leben ist." Zur Person: Dr. med. Carola Holzner ist Fachärztin für Anästhesiologie und spezialisiert in den Bereichen Notfallmedizin und Intensivmedizin. Sie arbeitet als Oberärztin am Helios Klinikum Duisburg und als leitende Notärztin in Mülheim an der Ruhr. Als "Doc Caro" vermittelt sie medizinisches Wissen für alle verständlich in ihren Videoblogs. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie setzt sie sich auch besonders für eine umfassende Aufklärung zu diesem Thema ein. Sie ist regelmäßig in Radio- und Fernsehsendungen zu Gast und moderiert Symposien sowie medizinische Fachveranstaltungen. Mit ihrem Buch "Eine für Alle: Als Notärztin zwischen Hoffnung und Wirklichkeit", schrieb die zweifache Mutter einen Nummer-1-Bestseller. Seit Januar produziert sie mit "Auf Herz und Ohren" auch ihren eigenen Podcast.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell