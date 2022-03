ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 9/22

Mainz (ots)

Woche 9/22 Di., 1.3. Bitte Programmänderung ab 12.00 Uhr beachten: 12.00 heute 12.15 drehscheibe (VPS 12.10) 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00 heute ("heute - in Deutschland" entfällt.) ______________________ Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten: 17.00 heute 17.15 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Andreas Klinner 18.00 SOKO Köln 19.00 heute 19.24 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Antje Pieper (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "hallo deutschland" und "Leute heute" entfallen.) Die Serie "Die Rosenheim-Cops" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Di., 8.3. Hochzeit in Rosenheim Di., 15.3. Ein tödliches Geschenk Di., 22.3. Auf den Gaul gekommen Di., 29.3. Es liegt was in der Luft Di., 5.4. Ein gewagtes Stück Di., 12.4. Ein Vater kommt selten allein Di., 19.4. Der letzte Happen _______________________ zu Di., 1.3. Bitte Programmänderung ab 5.00 Uhr beachten: 5.00 Deutschland von oben (VPS 4.59/HD) Deutschland 2022 5.15- Frag den Lesch (HD) 5.30 Künstliche Gravitation: Leben in einer Weltraumstation (Erstsendung 14.2.2016) Deutschland 2016 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)

