ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 9/22

Mainz (ots)

Woche 9/22 Mo., 28.2. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Nachtschicht - Cash & Carry 21.45 heute journal 22.30 Montagskino im ZDF (VPS 22.15) Nomis - Die Nacht des Jägers 0.05 heute journal update (VPS 23.45) 0.25 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.00) Normaloland 1.40 Luther (VPS 1.15) 3.20 Luther (VPS 2.55) 5.00 Filmgorillas (HD) Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert (vom 26.2.2022) Deutschland 2022 5.10- Deutschland von oben (VPS 4.35) 5.30 Woche 10/22 Mo., 7.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.20 Montagskino im ZDF (VPS HD/UT/OT/Dolby digital 5.1) Vanished - Tage der Angst (The Vanished / Hour of Lead) Paul Thomas Jane Wendy Anne Heche Sheriff Baker Jason Patric Tom John Hickman Deputy Rakes Peter Facinelli Miranda Aleksei Archer Eric Kristopher Wente Justin Alex Hayden Taylor Kk Heim Regie: Peter Facinelli Free-TV-Premiere USA 2020 ("Montagskino im ZDF: Hunter Killer" entfällt.) Woche 11/22 So., 13.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 7.05 Die Muskeltiere Gerettete Retter Animationsserie nach den Büchern von Ute Krause Musik: Christoph Zirngibl Drehbuch: Jonathan Evans Regie: Hubert Weiland, Dietrich Hasse Deutschland 2021 (Die Folge "Tischlein deck dich" entfällt.) Woche 13/22 Mo., 28.3. 14.15 Die Küchenschlacht Bitte Änderung beachten: Alexander Kumptner sucht den Spitzenkoch Bitte streichen: Mario Kotaska (Änderung bitte auch für Di., 29.3.2022 bis Fr., 1.4.2022 beachten.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell