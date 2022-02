ZDF

Mittwoch, 16. März 2022, 1.00 Uhr - Die QAnon-Verschwörung

Film von Benjamin Zand

Die QAnon-Verschwörung

Anhänger von Donald Trump glauben weiterhin, dass dem ehemaligen US-Präsidenten der Sieg bei der Wahl gestohlen wurde. Unter ihnen viele Sympathisanten der Verschwörungsbewegung QAnon.

Der Filmemacher Benjamin Zand hat sich in Amerika in der QAnon-Szene umgeschaut. Er wollte herausfinden, was die Bewegung als Nächstes vorhat. Dabei traf er auch auf einen ehemaligen Sicherheitsberater von Trump, der im Hintergrund die Fäden zu ziehen scheint.

Trotz des Misstrauens gegenüber ihm als Vertreter der Mainstream-Medien gelang es dem Autoren Benjamin Zand, das Vertrauen von Trumps oberstem Pastor zu gewinnen. Der lud ihn zu einer nicht öffentlichen Konferenz von QAnon-Anhängern ein. Dort begegneten Zand ehemalige Mitglieder des politischen Führungszirkels von Donald Trump und eben auch seinem erster Sicherheitsberater, dem pensionierten 3-Sterne-General Michael Flynn. Gerade er wird von der QAnon-Community vergöttert und als möglicher Nachfolger von Donald Trump gesehen. Als Zand ihn fragt, was er von der Q-Bewegung halte, verliert Flynn die Nerven, beendet das Interview und wirft ihn aus der Veranstaltung raus. Sollte hier verhindert werden, dass die Verbindungen zwischen Trump und seinen politischen Freunden mit QAnon öffentlich werden? Autor Benjamin Zand gelingt ein überraschender Einblick in die bizarre QAnon-Welt.

Die Verschwörungserzählung von QAnon entstand im Oktober 2017, als eine Person unter dem Namen Q begann, Beiträge in anonymen Social Media-Foren zu veröffentlichen. Sie behauptete, ein Regierungsinsider zu sein und setzte bizarre Theorien über Intrigen satanischer Pädophile in die Welt, die die Macht übernehmen wollten. Der Einzige, der die Welt retten könnte, sei Donald Trump.

Das FBI ordnet seit Längerem Verschwörungsbewegungen wie QAnon als potenzielle inländische Terrorgefahr ein.

