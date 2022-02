ZDF

Olympische Eröffnungsfeier live im ZDF

Mit einer großen Eröffnungsfeier und dem Entzünden der olympischen Flamme fällt am Freitag, 4. Februar 2022, der offizielle Startschuss zu den XXIV. Olympischen Winterspielen in Peking. Das ZDF überträgt die Feierlichkeiten ab 12.10 Uhr live. Kommentator im chinesischen Nationalstadion ("Vogelnest") ist ZDF-Reporter Nils Kaben; untertstützt von Ulf Röller, dem Leiter des ZDF-Studios Peking und ausgewiesenen Kenner des Landes, der seit Langem die Situation vor Ort kritisch begleitet. Mit der Übertragung aus Peking steigt das ZDF in die Olympia-Live-Berichterstattung ein. Erstmals meldet sich ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein aus dem Mainzer Studio zu "sportstudio live – Olympia". Als Gäste begrüßt sie die ZDF-Biathlon-Expertin Laura Dahlmeier und den Deutschland-Chef von Human Rights Watch, Wenzel Michalski, der die dramatische Menschenrechtssituation in China im Blick hat. Die chinesischen Veranstalter dürften sich parallel zum chinesischen Neujahrsfest und dem gerade begonnenen Jahr des Tigers mit einem gewaltigen Spektakel von ihrer freundlichen Seite präsentieren wollen – nicht zuletzt vor dem Hintergrund anhaltender internationaler Kritik an den Spielen. Das ZDF berichtet vom 4. bis 20. Februar 2022 im Wechsel mit der ARD von den Olympischen Winterspielen in Peking. Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 – 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport Pressemappe "Die Olympischen Winterspiele 2022 im ZDF": https://presseportal.zdf.de/pm/die-olympischen-winterspiele-2022-im-zdf/ Pressemappe "Die Wintersportsaison 2021/2022 im ZDF": https://presseportal.zdf.de/pm/die-wintersportsaison-20212022-im-zdf/ sportsudio in der ZDFmediathek: https://sportstudio.de

