ZDF-Programmänderung ab Woche 4/22

Woche 4/22 Do., 27.1. 19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg Bitte streichen: Jana Pareigis Woche 5/22 Mo., 31.1. 3.20 300 Worte Deutsch Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription Woche 10/22 So., 6.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.03 Neu (HD/UT) 37°Leben Plötzlich Pfleger*in. Berufswechsel in der Pandemie Deutschland 2022 ("37°Leben: Männer allein zu Haus" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)

