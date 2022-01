ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 13. Februar 2022, 11.50 und 14.05 h

Wahl des neuen Staatsoberhaupts

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 13. Februar 2022, 11.50 und 14.05 Uhr ZDF spezial Wahl des neuen Staatsoberhaupts Live aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin Moderation: Matthias Fornoff Große Unterstützung für den amtierenden Bundespräsidenten. Sowohl die Ampelkoalition als auch die CDU stehen hinter Frank-Walter Steinmeier. Er wird wohl Hausherr im Schloss Bellevue bleiben. Am 13. Februar entscheidet die Bundesversammlung, wer in den nächsten fünf Jahren Deutschland in der Welt repräsentiert und die tagesaktuelle Politik der Bundesregierung kritisch begleitet. 1472 Delegierte haben die Wahl. Frank-Walter Steinmeiers fünfjährige Amtszeit als Bundespräsident ist zweigeteilt: vor und seit Corona. Vor Corona war der Schutz der Demokratie sein besonderes Anliegen. Mit Ausbruch der Pandemie wandte sich Steinmeier regelmäßig in Videobotschaften an das Volk, bat um Unterstützung für die Coronamaßnahmen. Und er organisierte eine viel beachtete Gedenkfeier für die Verstorbenen. Er wolle das Land weiter durch die Pandemie begleiten, so Steinmeier im Mai zu seiner Bewerbung für eine zweite Amtszeit. Bei der Wahl 2017 trat er gleich gegen mehrere Gegenkandidaten an. Die Union verzichtet nun wiederum auf einen eigenen Vorschlag, stellt sich hinter Steinmeier. Damit scheinen auch diesmal die Mehrheitsverhältnisse klar: Die Kandidaten von Linke und AfD werden sich wohl nicht durchsetzen können. Dennoch will Gerhard Traber, Kandidat der Linken, ein Zeichen für soziale Gerechtigkeit setzen. Der Mainzer Arzt und Träger des Bundesverdienstkreuzes ist bekannt für sein Engagement für Obdachlose, Arme und Geflüchtete. Die AfD hat sich noch nicht auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin geeinigt. Die Wahl im Februar haben 1472 Wahlmänner und Wahlfrauen. Die Bundesversammlung setzt sich zusammen aus den 736 Bundestagsabgeordneten und der gleichen Anzahl Delegierter, entsandt von den Landesparlamenten. Unter ihnen einige prominente Gesichter, wie der Astronaut Alexander Gerst und der Fußballnationalspieler Leon Goretzka. Auch Angela Merkel wird wieder dabei sein, diesmal als einfache Delegierte der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Corona hat auch bei der Zusammensetzung der Bundesversammlung Spuren hinterlassen: Viele Landesparteien entsenden Pflegekräfte, Ärzte und Virologen nach Berlin. So wie die Tübinger Ärztin Lisa Federle und den Direktor des Instituts für Virologie der Charité, Christian Drosten. Um Abstandsregeln und Hygienevorschriften einhalten zu können, wird die Wahl nicht wie gewohnt im Plenarsaal des Bundestages stattfinden. Die Bundesversammlung muss ausweichen ins Paul-Löbe-Haus, in dem normalerweise Abgeordnete ihre Büros haben und Ausschüsse tagen. Von dort berichtet das ZDF live am 13. Februar. ZDF-Politikchef Matthias Fornoff und Parteienforscher Karl-Rudolf Korte beobachten die Wahl des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin. Das "ZDF spezial" startet um 11.50 Uhr. Um 14.05 Uhr melden sich Matthias Fornoff, Hauptstadtstudioleiter Theo Koll und seine Stellvertreterin Shakuntala Banerjee wieder, mit interessanten Stimmen aus der Bundesversammlung und dem Ergebnis der Bundespräsidentenwahl.

