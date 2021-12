ZDF-Vorabendserie "SOKO Hamburg": neue Folgen jetzt montags

ZDF

Auch in der vierten Staffel löst das Team der "SOKO Hamburg" länderübergreifend in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen Mordfälle und andere Verbrechen. Ab 20. Dezember 2021, immer montags um 18.00 Uhr, zeigt das ZDF insgesamt 13 neue Folgen der Vorabendserie. Die Filme sind jeweils einen Tag vor ihrer Ausstrahlung, ab 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

In der ersten Folge "Bronze, Silber, Tod" muss das Ermittlerteam um Oskar Schütz (Marek Erhardt), Lena Testorp (Anna von Haebler), Max Nordmann (Garry Fischmann), Sarah Khan (Pegah Ferydoni) und Franzi Berger (Paula Schramm) den Mord an dem Schwimmtrainer Markus Krell (Jörn Knebel) aufklären, der tot in der Dusche des Vereinsschwimmbades aufgefunden wurde. Schnell gerät seine Ex-Frau Nele (Fanny Stavjanik) in den Fokus der Ermittlungen. Aber auch andere Mitarbeiter des Vereins sind verdächtig: Etwa Bademeister Ludger Meinke (Philippe Goos), der kürzlich einer Spitzenschwimmerin Anabolika besorgt hatte. Oder Markus Krells Lieblingsschwimmerin, die junge Emilia Kienle (Sinje Irslinger), die mit dem Trainer ein Geheimnis teilte. Aber wo liegt der Schlüssel zur Lösung des Falles?

In weiteren Rollen spielen Angelina Häntsch, Luna Jordan, Michel Hoppe und andere. Florian Knittel, Kirsten Laser, Charlotte Rolfes, Alex Schad und Ole Zapatka führten Regie. Die Bücher schrieben Meriko Gehrmann, Etienne Heimann, Niels Holle, Frederik König, Ischta Lehmann, Jenny Maruhn, Kerstin Pistorius, Christian Prettin, Karen Riefflin, Katja Töner und Anke Wischnewski.

"SOKO Hamburg" in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/serien/soko-hamburg

