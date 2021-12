ZDF

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Woche 52/21

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 52/21 Montag, 27.12. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011 „ZDF-History: Personenschützer – im Angesicht der Gefahr“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 28.12. Bitte Programmänderung beachten: 13.30 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 „ZDF-History: First Ladies - Die sanfte Macht im Weißen Haus“ entfällt (weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 30.12. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 Terra X Faszination Universum Unser kosmisches Schicksal Deutschland 2019 „planet e.: Null Bock auf Kochen - Die Misere in deutschen Küchen“ um 5.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)

