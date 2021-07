OK Mobility

Deutsche Kunden von OK Mobility wählen Mallorca als erstes Urlaubsziel

Ibiza, Valencia, Alicante und Málaga sind neben Mallorca die beliebtesten Reiseziele in diesem Sommer

Palma, Spanien

Mit der höchsten Anzahl an Mietwagenbuchungen ist Mallorca diesen Sommer das beliebteste Reiseziel der deutschen Kunden von OK Mobility. Danach folgen Ibiza-Stadt, Valencia, Alicante und Málaga - die wichtigsten Städte mit Sonnen- und Strandtourismus am spanischen Mittelmeer. Das auf globale Mobilität spezialisierte Unternehmen verzeichnet für den Monat Juni ein hohes Buchungsaufkommen für diese Urlaubsziele, und den Prognosen zufolge soll es für die Monate Juli und August deutlich steigen.

Mit einem Netzwerk aus mehr als 30 Niederlassungen in den wichtigsten Städten Spaniens, Portugals, Italiens, Deutschlands, Griechenlands und Maltas wird das spanische Unternehmen jedes Jahr von tausenden Deutschen für ihre Reisen gewählt.

Der CEO von OK Mobility, Othman Ktiri, ist dankbar für das Vertrauen, das der deutsche Markt bei der Wahl einer Mobilitätslösung in das Unternehmen setzt. "Bei OK sind wir bereit, unsere deutschen Kunden mit allen Sicherheitsgarantien wieder willkommen zu heißen. Deutschland ist einer unserer wichtigsten Quellmärkte, und seitdem die Mobilitätsbeschränkungen aufgehoben wurden, war die Nachfrage sofort da. Bereits zu Ostern konnten wir einen deutlichen Anstieg der Buchungen verzeichnen - ein Trend, der sich bis in diese Sommermonate fortgesetzt hat."

Ktiri fügt hinzu: "Wir arbeiten weiter daran, unseren Kunden einen qualitativ hochwertigen Service zu bieten, der agil und unmittelbar ist und ihnen die Mobilität am Reiseziel erleichtert, um ihren Aufenthalt zu einem sicheren und unvergesslichen Erlebnis zu machen."

Mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Automobil-, Mobilitäts- und Tourismusbranche deckt OK Mobility mit Sitz in Palma de Mallorca die Mobilitätsbedürfnisse seiner Kunden durch die Vermietung, den Verkauf und den Abo-Service seiner Fahrzeuge ab. Durch seine Vermietungsdienstleistungen ist das Unternehmen führend in Spaniens Autovermietungsbrancheund nimmt eine der Top-Positionen in Bezug auf Urlaubsvermietungen ein. Es bedient jährlich mehr als 2 Millionen Nutzer aus mehr als 120 Ländern.

Nach dem Markteintritt in Portugal im Jahr 2019, gefolgt von Italien im Jahr 2020, ist das spanische Unternehmen in einem internationalen Expansionsprozess. Im Jahr 2021 hat die Firma Büros in Deutschland, Griechenland und Malta eröffnet. In Deutschland befindet sich das Büro von OK Mobility im Ankunftsterminal des Flughafens München. Durch dieses umfangreiche Netzwerk aus Büros reagiert OK Mobility auf die Mobilitätsbedürfnisse der Nutzer, sei es für touristische, urbane und/oder geschäftliche Zwecke.

Über okmobility.comkönnen Sie Mietfahrzeuge für jedes der nationalen und internationalen Ziele buchen, in denen das Unternehmen präsent ist, und dabei aus einer großen Flotte voll ausgestatteter Fahrzeuge und den neuesten Modellen auf dem Markt wählen.

