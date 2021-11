ZDF

"Die schönsten Weihnachts-Hits": Spenden-Gala mit Carmen Nebel live aus München

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Carmen Nebel präsentiert die große Benefizgala "Die schönsten Weihnachts-Hits" zugunsten von "Brot für die Welt" und "Misereor" live im ZDF am Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 20.15 Uhr. Die besondere vorweihnachtliche Gala, die in München stattfindet, wird auch in diesem Jahr wieder von vielen prominenten Gästen aus Unterhaltung und Sport unterstützt.

Francine Jordi, Ella Endlich, Roland Kaiser, Peter Kraus, Giovanni Zarrella, Bülent Ceylan, Andreas Gabalier, Sasha, Lucky Kids, Howard Carpendale, Riverdance und viele andere stimmen auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Viele prominente Gäste aus Unterhaltung und Sport nehmen telefonisch Spenden entgegen, darunter Norbert König, Theo Koll, Yared Dibaba, Nina Petri, Antoine Monot jr., Wanja Mues, Regina Halmich, Marcel Reif, Sonja Zietlow, Elena Uhlig, Erol Sander, Frank Busemann, Collien Ulmen-Fernandes, Isabell Werth, Ulrike Frank, Alfons Schuhbeck, Gerald Asamoah und Lutz van der Horst.

Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF die beiden christlichen Hilfsorganisationen "Brot für die Welt" und "Misereor". Auch in diesem Jahr helfen die prominenten Gäste mit, die Not der Ärmsten der Armen in der Welt zu lindern.

Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 – 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/weihnachtshits

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell